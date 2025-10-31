Бряцание "ядеркой": Путин и Трамп погружают мир в "опасную и непредсказуемую эру", – CNN

Бряцание ядерным оружием сигнализирует об опасной новой эре. После громких "ядерных" заявлений Кремля Трамп отдал распоряжение о возобновлении тестирования американского ядерного потенциала.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал CNN.

Что известно о ядерных угрозах?

После того, как глава Кремля Путин похвастался успешным тестом новой ядерной торпеды "Посейдон", президент США Трамп заявил, что поручил Пентагону начать испытания американского ядерного оружия.

Я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях с другими странами,

– заявил глава Белого дома.

Это заявление прозвучало накануне встречи с лидером Китая Си Цзиньпином, но Трамп подчеркнул, что решение "не имеет отношения к Китаю", а "связано с другими", очевидно намекая на Москву.

Во время визита в военный госпиталь в Москве Путин сообщил, что Россия впервые испытала ядерную торпеду "Посейдон" (оружие с ядерным двигателем, дальность полета которой, по предположениям военных аналитиков, может превышать 9 тысяч километров), добавив, что она "практически невозможна для перехвата".

"Мощность "Посейдона" значительно превышает наши самые современные межконтинентальные ракеты", – заявил российский лидер.

Диктатор также намекнул на скорое развертывание межконтинентальной ракеты "Сармат" (известной как "Сатана-2") – системы, которую считают самой смертоносной в мире.

Это уже второй раз за неделю, когда Кремль хвастается новыми видами оружия. Накануне Путин сообщил об успешном испытании крылатой ракеты "Буревестник", работающей на ядерном топливе и способной летать "почти без ограничений во времени и расстоянии".

Несмотря на то, что эксперты сомневаются в технической жизнеспособности таких систем, ядерная риторика Кремля имеет вполне очевидную цель – давление на Запад и Украину.

Аналитики отмечают, что Москва рассматривает бряцание ядерным оружием не столько как прямую военную угрозу, сколько как дипломатический инструмент – способ принудить США и союзников к уступкам в вопросе Украины.

Когда Трамп, разочарован последовательным отказом Кремля немедленно прекратить войну в Украине, намекнул на отмену запланированного саммита с Путиным в Будапеште, прежде чем ввести санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, Путин позаботился о том, чтобы его сфотографировали во время надзора за тем, что, по его словам, было "запланированными" учениями ядерной триады, во время которых проводились испытательные запуски ракет дальнего радиуса действия с суши, моря и воздуха.

Тогда Трамп отреагировал сдержанно:

"Путину не стоит этим хвастаться. Ему нужно закончить войну, которая должна была длиться неделю, а длится уже четвертый год", – сказал он.

Но, проигнорировав это, а затем немедленно объявив об испытаниях ядерной торпеды "Посейдон" Кремль, как пишут в издании "возможно, непреднамеренно побудил Белый дом к решению возобновить собственные испытания ядерного оружия".

То, что, возможно, было задумано Кремлем как способ подкрепить свои аргументы по Украине, возможно, погрузило нас всех в новую, опасную и непредсказуемую эру,

– резюмировало издание.

