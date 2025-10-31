Брязкання "ядеркою": Путін і Трамп занурюють світ у "небезпечну та непередбачувану еру", – CNN

Брязкання ядерною зброєю сигналізує про небезпечну нову еру. Після гучних "ядерних" заяв Кремля Трамп віддав розпорядження про відновлення тестування американського ядерного потенціалу.

Що відомо про ядерні погрози?

Після того, як глава Кремля Путін похизувався успішним тестом нової ядерної торпеди "Посейдон", президент США Трамп заявив, що доручив Пентагону розпочати випробування американської ядерної зброї.

Я доручив Міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах з іншими країнами,

– заявив глава Білого дому.

Ця заява пролунала напередодні зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, але Трамп підкреслив, що рішення "не має стосунку до Китаю", а "пов’язане з іншими", очевидно натякаючи на Москву.

Під час візиту до військового шпиталю в Москві Путін повідомив, що Росія вперше випробувала ядерну торпеду "Посейдон" (зброю з ядерним двигуном, дальність польоту якої, за припущеннями військових аналітиків, може перевищувати 9 тисяч кілометрів), додавши, що вона "практично неможлива для перехоплення".

"Потужність "Посейдона" значно перевищує наші найсучасніші міжконтинентальні ракети", – заявив російський лідер.

Диктатор також натякнув на швидке розгортання міжконтинентальної ракети "Сармат" (відомої як "Сатана-2") – системи, яку вважають найсмертоноснішою у світі.

Це вже другий раз за тиждень, коли Кремль хизується новими видами зброї. Напередодні Путін повідомив про успішне випробування крилатої ракети "Буревісник", що працює на ядерному паливі та здатна літати "майже без обмежень у часі й відстані".

Попри те, що експерти сумніваються у технічній життєздатності таких систем, ядерна риторика Кремля має цілком очевидну мету – тиск на Захід і Україну.

Аналітики зазначають, що Москва розглядає брязкання ядерною зброєю не стільки як пряму військову загрозу, скільки як дипломатичний інструмент – спосіб примусити США і союзників до поступок у питанні України.

Коли Трамп, розчарований послідовною відмовою Кремля негайно припинити війну в Україні, натякнув на скасування запланованого саміту з Путіним у Будапешті, перш ніж запровадити санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, Путін подбав про те, щоб його сфотографували під час нагляду за тим, що, за його словами, було "запланованими" навчаннями ядерної тріади, під час яких проводилися випробувальні запуски ракет далекого радіуса дії з суші, моря та повітря.

Тоді Трамп відреагував стримано:

"Путіну не варто цим хвалитися. Йому потрібно закінчити війну, яка мала тривати тиждень, а триває вже четвертий рік", – сказав він.

Але, проігнорувавши це, а потім негайно оголосивши про випробування ядерної торпеди "Посейдон" Кремль, як пишуть у виданні "можливо, ненавмисно спонукав Білий дім до рішення відновити власні випробування ядерної зброї".

Те, що, можливо, було задумано Кремлем як спосіб підкріпити свої аргументи щодо України, можливо, занурило нас усіх у нову, небезпечну та непередбачувану еру,

– резюмувало видання.

