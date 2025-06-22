Над ядерным объектом в Фордо поднялся дым: в Иране говорят, что "необратимых повреждений" нет

После американских ударов 22 июня над ядерным объектом в Фордо поднялся дым. В Иране же убеждают, что "необратимых повреждений" от обстрела якобы нет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и Al Jazeera.

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Какие последствия атаки на объект в Фордо в Иране

Иранские государственные СМИ выложили видео, где видно дым, поднимающийся, со стороны ядерного объекта Фордо после того, как США нанесли удар по нему.

На видео, снятом с транспортного средства, двигавшегося по дороге, видно большое облако темного дыма, поднимающегося на горизонте. В видеоряде также слышно голос, который говорит: "Единственный дым, который видно в небе над Фордо, – это дым с ядерного объекта".

Согласно геолокации CNN, видео было снято на автостраде Тегеран – Кум, примерно в 13 километрах к западу от объекта Фордо.

Над ядерным объектом в Фордо поднялся дым: смотрите видео

В то же время Махди Мохаммади, советник спикера парламента Ирана Мохаммеда Багера Галибафа, заявил, что Иран ожидал атаки США на ядерный объект в Фордо.

С места давно все эвакуировали, и оно не претерпело никаких необратимых повреждений во время атаки,

– написал Мохаммади в заметке в социальных сетях.

Он также заявил, что "знания нельзя уничтожить", а также, что на этот раз "враг снова проиграет".

К слову, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что атака США на ядерные объекты Ирана является "серьезным нарушением" Устава ООН. Иранский дипломат также отметил, что это "будет иметь долгосрочные последствия".