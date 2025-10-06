Из-за страха перед дронами: россияне начали защищать ядерный полигон в Арктике
- Россия маскирует ядерный полигон на Новой Земле, используя "клетки для дронов" для защиты от взрывов.
- Украинские дроны поразили объекты в глубине России, заставив пересмотреть безопасность стратегических объектов.
Россия активизировалась в организации безопасности для своих отдаленных военных объектов в Арктике. В частности россияне всячески маскируют ядерный испытательный полигон на Новой Земле, расположенный в 2500 километрах от границы с Украиной.
Как россияне защищают свои военные объекты от дронов?
Обновленные спутниковые снимки Google Earth от 14 августа 2025 года показывают, что в поселке Северный на Новой Земле три ряда топливных цистерн, которые обеспечивают горючим местный транспорт, укрыты голубыми металлическими сетками.
Эти конструкции, известны как "клетки для дронов", предназначены для предотвращения взрывов беспилотников и защиты топлива от воспламенения. В то же время большие резервуары с тяжелым мазутом для отопления и электростанции, а также цистерны с авиационным топливом у вертолетной площадки, остались без защиты.
На снимках видно, что в 2021 году цистерны не имели укрытия, тогда как в августе 2025 года они уже оборудованы сетками.
Сравнение российских военных объектов в 2021 и 2025 / Изображение Google Earth
Подобные меры защиты применяются и на других российских военных объектах, например, на авиабазе Оленья вблизи Мурманска, куда уже неоднократно залетали украинские беспилотники в 2024 и 2025 годах.
Угроза украинских дронов, способных преодолевать значительные расстояния, заставила Россию пересмотреть безопасность даже в отдаленных регионах.
Что известно о российских стратегических объектах в глубоком тылу?
Россия провела 132 ядерных испытания на Новой Земле с 1955 года, включая "Царь-бомбу" 1961 года – самым мощным ядерным взрывом в истории.
В 2023 году Владимир Путин отменил ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Сейчас на полигоне готов один тоннель и строится второй для возможного возобновления тестирований.
В августе 2025 года Украина представила крылатую ракету FP-5 Flamingo с дальностью до 3000 километров, что делает Новую Землю достижимой целью.
Обратите внимание! Новая Земля остается одним из самых секретных военных объектов России. В этом месте ответственный за ядерное оружие 12-й главный директорат Минобороны сотрудничает с "Росатомом", производящим плутоний и уран оружейного качества.
К тому же в Северном, где расположен отель "Украина" (названный в честь украинских шахтеров, которые в советские времена строили тоннели для ядерных испытаний), продолжаются субкритические эксперименты.
Что известно о рекордных украинских ударах по вражеским базам?
- Стремительное развитие украинских дронов дальнего действия позволило поражать военные объекты противника значительно удаленные от зоны боевых действий.
- В частности речь идет об атаке 10 августа 2025 года на НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в Коми, что в 1700 километрах от Украины.
- А также удар по НПЗ в Орске 3 октября 2025 года, когда украинские БпЛА преодолели расстояние около 1500 километров.
- Уже 6 октября дроны побили рекорд дальности, поразив нефтеперерабатывающий завод в Тюмени, за почти 2000 километров от линии фронта. По данным источников, несколько дронов достигли города, один из них взорвался на территории НПЗ.