Почему Москва не арестовывает Яна Марсалека?

Австриец Ян Марсалек сбежал от ответственности, когда в 2019 году в немецкой компании Wirecard обнаружили недостачу 2 миллиардов евро. Затем он появился в Беларуси, а теперь живет в Москве. И не очень скрывается.

Марсалек изменил внешность – отрастил бороду и пересадил волосы. Это дало ему основания скрываться за паспортами нескольких священников. Журналисты получили доступ к переписке Марсалека, где он пишет бывшему деловому партнеру, мол, в Москве очень хорошо работает система распознавания лиц.

Также мужчину замечали в компании некой Татьяны Спиридоновой. С ней Марсалека связывали сначала деловые отношения, но потом образовалась пара.

Спиридонова закончила Институт практического востоковедения и магистратуру Института стран Азии и Африки, преподавала турецкий и работала в Российско-турецком торговом партнерстве. В 2016 году у нее появился дипломатический паспорт и доступ к совершенно секретной информации. Это дало основания считать, что она завербована российской разведкой.

Татьяна была близкой подругой ГРУшника Станислава Петлинского, который курировал Марсалека. С австрийцем девушка познакомилась после его переезда в Москву.

Именно она возила на Лубянку похищенные телефоны трех бывших высокопоставленных чиновников МВД Австрии, ноутбук одного из австрийских чиновников и ноутбук Христо Грозева. То есть участвовала в операциях вместе с подозреваемым.

Девушки – это идеально. Они выглядят невинными,

– писал Марсалек своему коллеге.

Тем временем Марсалек "мигрировал" из ГРУ в ФСБ.

"Видно, что с конца 2021 года он все теснее сотрудничает с ФСБ. Об этом свидетельствует не только то, что сеть людей Марсалека в Европе начинает слежку за целями, которые интересуют ФСБ (в том числе за авторами этого расследования), но и то, что он сам физически начинает регулярно приходить на Лубянку", – рассказали Доброхотов и Грозев.

Таким образом, один из самых разыскиваемых преступников в мире свободно ходит по Москве и едва ли не ежедневно посещает Лубянку – основное здание органов российской госбезопасности. Он перестал скрывать это, когда публично всплыли его связи с российской разведкой.

Более того, Марсалек появляется на оккупированных территориях. Речь о Крыме и, предположительно, Донбассе. Есть фотографии Марсалека в военной экипировке и с нашивкой "Z".



Марсалек в форме / Фото из статьи The Insider

Марсалек совершил не менее пяти поездок в Крым, и явно не для курортного отдыха – каждый раз его пребывание там длилось чуть больше суток, а среди его попутчиков были бойцы российского спецназа. Источник в российских спецслужбах утверждает, что Марсалек участвовал в боевых задачах, не уточняя, в каких именно,

– информирует The Insider.

Он даже приглашал в поездки известного фотографа Сергея Берментьева, который снимал известных людей.

