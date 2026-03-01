Серьезный конкурент США: какая страна впервые может предоставить Украине оружие

После смены правительства Япония резко усилила политику безопасности и начала пересматривать собственные оборонные ограничения. Новые заявления Токио вызвали оживленную реакцию не только в Азии, но и в Европе.

Президент ОО "Либерально-Демократическая Лига Украины", эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов в эфире 24 Канала объяснил, как эти процессы могут повлиять на войну России против Украины. По его словам, изменения в японской политике открывают сценарий, который еще недавно казался маловероятным.

Ремилитаризация Японии и изменение оборонного курса

Харитонов объяснил, что новое правительство Японии не формирует принципиально другую политику, а продолжает линию безопасности предшественников. Речь идет об усилении законодательства в сфере национальной безопасности, постепенное снятие конституционных ограничений и пересмотр роли армии.

Вниманию! На досрочных парламентских выборах 8 февраля в Японии победила Либерально-демократическая партия во главе с премьер-министром Санаэ Такаичи, получив 316 из 465 мест в нижней палате. Это рекордный показатель с 1986 года, который обеспечивает партии абсолютное большинство и позволяет инициировать конституционные изменения и принимать решения без блокирования оппозицией.

По словам Харитонова, это системный процесс, который меняет позицию страны в регионе.

Это ремилитаризация Японии. Это очень серьезное усиление законодательства о национальной безопасности. Это снятие конституционных ограничений на развитие армии и на экспорт летального оружия,

– отметил он.

Важным элементом этой политики является полная поддержка Тайваня. В Токио рассматривают возможное нападение Китая на остров как прямую угрозу для собственной безопасности, в частности для архипелага Рюкю и префектуры Окинава.

Невозможно делать нападение на Тайвань, не затрагивая Окинаву. Это осознают все политики в действующей власти Японии,

– подчеркнул Харитонов.

По его словам, именно поэтому Токио берет курс на усиление оборонного потенциала. И эти изменения имеют значение не только для Азии, но и для более широкой системы международной безопасности.

Может ли Япония предоставить Украине летальное оружие?

Вопрос военной помощи Украине активно обсуждается внутри самой Японии. Ключевой преградой остаются пацифистские нормы, которые ограничивают экспорт вооружений, однако в новых политических условиях эти ограничения могут быть пересмотрены.

Об этом много уже речи в самой Японии идет, потому что мешают эти рудименты пацифизма. Как только они будут отменены, ничто не будет препятствовать передаче военной помощи Украине,

– отметил он.

Нынешнее правительство имеет сильный парламентский мандат и демонстрирует готовность двигаться в направлении усиления оборонной политики. Это означает, что решения, которые ранее казались политически сложными, могут получить поддержку.

Мы должны всесторонне поддерживать тот курс, который выбрала премьер Такаичи,

– подчеркнул Харитонов.

Он подчеркнул, что Япония уже является одним из ключевых доноров для Украины в финансовой и гуманитарной сферах. Если же ограничения на экспорт летального оружия будет снято, формат сотрудничества может существенно расшириться.

Какое оружие Япония могла бы передать Украине?

Японский военно-промышленный комплекс является одним из самых мощных в мире, хотя долгое время работал преимущественно для внутренних нужд. По его словам, речь идет не о символической помощи, а о реальном промышленном потенциале, который может иметь практическое значение для Украины.

Вниманию! Япония присоединится к программе PURL, начатой НАТО и США для закупки американского вооружения для Украины. Из-за законодательных ограничений Токио будет финансировать нелетальное оборудование, в частности радарные системы, бронежилеты и другое защитное снаряжение. К инициативе уже присоединились более 20 стран НАТО и партнеры, а общий объем взносов превысил несколько миллиардов долларов.

Япония производит широкий спектр ракетного вооружения, в частности лицензированные ракеты для систем Patriot. Кроме того, страна имеет серьезные наработки в авиастроении и высокотехнологичном производстве, а ее оборонная промышленность по отдельным направлениям превышает возможности многих европейских государств.

Япония производит большое количество ракет, в том числе снарядов для Patriot. Япония имеет совершенно уникальные навыки в производстве авиации,

– подчеркнул Харитонов.

В случае снятия ограничений на экспорт вооружений этот сектор начнет развиваться еще активнее. А если к сотрудничеству присоединится Южная Корея, регион может сформировать мощный центр производства оружия, способный конкурировать с ведущими игроками мирового рынка.

