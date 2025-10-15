Япония находится в шаге от избрания первой женщины премьер-министра. Потенциальный кандидат Санаэ Такаити сегодня стала одной из самых обсуждаемых фигур в японской политике. Но дискуссия идет не вокруг ее гендерной принадлежности, а вокруг ее ультраконсервативных взглядов, милитаристских стремлений и попыток изменить общепринятую трактовку исторических событий.

24 Канал проанализировал, как Санаэ Такаити стала лидером японской правящей партии, почему ее кандидатура вызывает споры в японских политических кругах и стоит ли ожидать изменений в политике Японии в отношении Украины. В этом нам помог разобраться Такаши Хирано – бывший дипломат, журналист, публицист и один из немногих японских экспертов, который уже более десяти лет системно рассказывает об Украине на японском языке.

Японская железная леди: получит ли Токио первую женщину-премьера?

Новым вероятным кандидатом на пост премьера Японии может стать Санаэ Такаити. Она прошла долгий путь в политике – от регионального депутата до основной фаворитки японского консервативного истеблишмента. Такаити имеет на своем счету аж три попытки возглавить Либерально-демократическую партию Японии (ЛДП) и только последняя, в октябре 2025 года, принесла ей победу. Таким образом Такаити стала первой женщиной-претенденткой на премьерство, формально открыв для страны страницу, которую японские и западные медиа сразу окрестили "эпохой железной леди".



Санаэ Такаити выступает перед коллегами на внутрипартийных выборах, 4 октября 2025 года / Фото AFP

Победа Такаити на выборах лидера ЛДП стала результатом тонкой внутрифракционной борьбы. В первом туре голоса за более умеренных кандидатов Синдзиро Коидзуми и Йошимаси Хаяши разделились, тогда как правое крыло партии объединилось вокруг Санаэ Такаити.



Важную роль в конце концов сыграл экс-премьер Таро Асо – один из самых влиятельных членов партии. Именно его рекомендация поддержать кандидата, получившего больше всего голосов рядовых членов партии, стала решающей для преимущества Такаити во втором туре.

Впрочем, победа была символической не только из-за гендерного аспекта. ЛДП, которая традиционно господствовала в японской политике с 1955 года, сегодня сталкивается с большим количеством проблем, фактически теряя монополию на власть. Скандалы с партийными фондами и рост рейтинга ультраправой партии "Сансейто" поставили консервативную ЛДП на грань потери своей основной электоральной базы. И как раз в росте веса популистов просматривается логика выбора Такаити на пост лидера партии.

Публицист Такаши Хирано в комментарии 24 Каналу объяснил разницу между европейским и японским политическим популизмом, подчеркнув, что японское общество всегда было в большинстве консервативным и традиционалистским. Таким образом "Сансейто" и ее лозунг "Япония превыше всего" – хоть и является риторически более громким и добавляет партии веса в глазах собственной электоральной базы, все же не предусматривает коренных изменений в политике государства и не свидетельствует о глубоких изменениях в общественных настроениях в Японии.

Такаши Хирано Бывший дипломат, журналист "Укринформ", публицист Ультраконсервативная, фактически праворадикальная партия на последних парламентских выборах впервые получила около 8% голосов, когда раньше такие силы едва преодолевали 2 – 3%. Их кампания базировалась на популистских лозунгах об ограничении прав иностранцев и "защите традиционных ценностей", с риторикой вроде европейских правопопулистов. И они и сами не скрывают, что видят себя японским аналогом этих партий. Впрочем, я бы не сказал, что само общество стало более радикальным. Скорее наоборот – те же электоральные группы, которые ранее поддерживали ЛДП, на этот раз частично переключились на более популистских политиков. Сами политики это поняли – и теперь активнее используют подобные месседжи в своих кампаниях. Но фундаментальная структура японского общества остается стабильной и предсказуемой.



Лидер партии "Сансейто" Сохей Камия выступает с предвыборной речью, июль 2025 года / Фото Yoshio Tsunoda / AFLO / IMAGO

В то же время Такаити сделала ставку на "возвращение к традициям" и переосмысление наследия Синдзо Абэ. Она пообещала восстановить так называемую Абэномику, а также защищать национальные ценности от "либеральных перегибов". Такие тезисы вернули ей доверие консервативного электората, но одновременно напугали умеренных партнеров по коалиции.

Справочно! Абэномика – это стратегия, которую ввел бывший премьер-министр Синдзо Абэ, направлена на вывод Японии из дефляции благодаря трем направлениям: мягкой монетарной политике, активным государственным расходам и структурным реформам.



Стратегия должна была стимулировать экономический рост, повысить инфляцию и сделать экономику более гибкой, хотя результаты оказались смешанными – долг вырос, а инфляция оставалась низкой. Однако для Санаэ Такаити эта модель стала идейным символом приближенности к курсу своего наставника Абэ и инструментом восстановления "сильного государства".

Но персональный успех на внутренних праймериз еще не гарантирует реального управления страной. Санаэ Такаити унаследовала партию, которая потеряла давнего коалиционного партнера в лице партии "Комэйто" и вынуждена искать новые союзы в условиях раздробленного парламента. Ее перспектива стать премьером зависит от способности укрепить собственную фракцию и убедить умеренных депутатов, что "железная жесткость", о которой пишут медиа, все же может сочетаться с политической гибкостью.

Развал давней коалиции: может ли Япония погрузиться в парламентский кризис?

Основной проблемой для Санаэ Такаити на пути к креслу премьер-министра стал внезапный выход партии "Комэйто" из коалиции с ЛДП, что стало не просто политическим разводом, а концом 25-летнего симбиоза, который обеспечивал Японии стабильность даже в периоды жесткой политической и экономической турбулентности.

Стоит заметить, что ЛДП долгое время была главной правоконсервативной силой Японии, а центристско-религиозная Комэйто с 1999 года поддерживала баланс между прагматизмом и национализмом. Такой союз гарантировал парламентскому большинству стабильность, а Японии – предсказуемую внутреннюю политику.

Причиной разрыва стал кризис доверия, вызванный скандалом с ненадлежащим финансированием в рядах ЛДП. Лидер "Комэйто" Тецуо Сайто заявил, что партия не может оставаться в коалиции, в которой "не сделано никаких выводов" после двухлетнего расследования относительно теневых пожертвований и махинаций с партийными фондами.

В дополнение, избрание Санаэ Такаити лидером ЛДП также отвлекло членов Комейто от дальнейшей поддержки жизнеспособности этой коалиции, но уже из-за разницы во взглядах. Представители Комейто даже отдельно отметили, что не будут голосовать за избрание Такаити премьером Японии.



ЛДП потеряла большинство в обеих палатах парламента Японии / Инфографика Financial Times

Выход Комэйто из коалиции резко изменил расклад сил в парламенте. ЛДП, которая имела 196 мест в нижней палате, что на 37 меньше абсолютного большинства, сегодня потеряла партнера, который обеспечивал ей контроль над правительством. Для новоизбранного лидера партии Санаэ Такаити это означает, что ее путь к премьерскому креслу, который казался почти гарантированным, вдруг стал хрупким и неуверенным.

Аналитики уже начинают говорить о "новой эпохе многопартийности", а политическая жизнь Японии заиграла новыми красками, где активно формируются новые, непредсказуемые комбинации. К примеру, основная оппозиционная сила страны – Конституционно-демократическая партия Японии (CDP) сразу же попыталась воспользоваться моментом, предложив "Комэйто" объединиться вокруг единого кандидата на пост премьера.



Главным претендентом от оппозиции стал Юичиро Тамаки, лидер Демократической партии народа (DPP) – популистской, но прагматичной центристской силы, которая еще недавно рассматривала возможность сотрудничества с ЛДП.

Зато "Комэйто" пока демонстрирует осторожность, хотя и не отвергает идею новых конфигураций. Основные направления политики партии можно описать как умеренный центризм, социальные реформы и пацифизм, что вполне совместимо с частью повестки дня CDP. Если им удастся объединить усилия и решить противоречивые моменты, это создаст прецедент для самой широкой оппозиционной коалиции в Японии за последние два десятилетия.

На этом фоне Санаэ Такаити сталкивается с двойным вызовом. С одной стороны в ее партии развалилась давняя и стабильная коалиция, а с другой ей не хватает доверия со стороны потенциальных новых партнеров. Ультраконсервативная репутация Такаити, которая заключается в критическом отношении к конституционному пацифизму и поддержке увеличения оборонного бюджета, – нервирует других парламентариев. В ЛДП уже говорят, что некоторые члены партии не исключают выдвижения альтернативной кандидатуры на премьерство, на этот раз более компромиссной, чтобы избежать провала во время голосования в парламенте.

Такаши Хирано Бывший дипломат, журналист "Укринформ", публицист Санаэ Такаити пока все равно остается наиболее вероятным кандидатом, но окончательное решение еще не принято. В конце концов, возможны различные сценарии, например, если она формально станет председателем партии, а премьером временно останется Сигеру Ишиба, или появятся другие компромиссные варианты. Ситуация очень нестабильна, она резко изменилась за последние пару дней, чего никто не ожидал. ЛДП сейчас ищет новых союзников для создания коалиции, но оппозиционные силы пока не слишком готовы присоединяться.

Определенную надежду Такаити может дать "Партия инноваций Японии" (JIP) – правоцентристская сила, контролирующая префектуру Осака. Лидер партии – Хирофуми Йошимура заявил, что готов серьезно рассмотреть поддержку Такаити, но только если она внесет в программу пункты по децентрализации и реформы местного самоуправления. Впрочем, даже эта поддержка не гарантирует стабильности, ведь JIP известны тем, что способны резко менять позицию перед выборами.



Лидер "Японской инновационной партии", губернатор префектуры Осака – Йошимура Хирофуми / Фото Japan News

Таким образом, нынешний период для Либерально-демократической партии Японии – самый опасный момент внутренней фрагментации со времен 1993 года, когда партия временно потеряла власть. Такаити пытается балансировать между верностью собственным взглядам и требованиями жесткой политической реальности, где без партнеров невозможно выжить. Сейчас это уже не выглядит исключительно внутренней борьбой за место главы правительства, сегодня в японском парламенте могут произойти изменения, способные разрушить непоколебимые позиции ЛДП и погрузить Японию в политическую неопределенность или даже парламентский кризис.

Новый взгляд на оборону: как изменится внешняя политика Японии и чего ждать Украине?

Один из важнейших и самых острых вопросов сегодня – будет ли Санаэ Такаити, если все же ей удастся возглавить правительство, – вносить изменения во внешнюю политику Японии. Сама по себе победа более жесткой политической линии на партийных праймериз не гарантирует, что страна выйдет на новый внешнеполитический курс.

Похоже, что в вопросе поддержки Украины со стороны Японии пока не стоит ожидать резких изменений. Япония уже имеет историю поддержки Украины в сфере гуманитарной помощи и реконструкции, и вряд ли это изменится при любом новом премьере. К примеру, правительство Японии закупило средства разминирования у украинских компаний на более 70 миллионов долларов для ГСЧС Украины.

Более того, последнее время Япония делает шаги в сторону более практического участия в поддержке Украины. Токио направит нескольких военнослужащих Сил самообороны в Литву, чтобы обучать украинских саперов технике разминирования. В частности, Япония также обдумывает варианты присоединения к европейской "коалиции дронов", которая имеет целью совместно поставлять Украине беспилотные технологии и поддержку.



Подобный шаг способен открыть двери к передаче не только дронов нелетального назначения (которые в основном также используются для помощи в разминировании), но и дополнительных возможностей для технологической координации с другими государствами и инвестиций в украинскую оборонку.



Премьер-министр Японии Сигеру Ишиба во время онлайн-саммита "Коалиции желающих" / Фото с сайта премьера Японии

Такаши Хирано Бывший дипломат, журналист "Укринформ", публицист Япония также активно участвует в международных дискуссиях о гарантиях безопасности для Украины. В частности, премьер Сигеру Ишиба присоединялся онлайн к последним четырем саммитам "Коалиции желающих", а Министерство обороны объявило об отправке японских инструкторов для обучения украинских саперов в Европе. Это демонстрирует, что Япония стремится к более активному участию, не только финансовой вовлеченности, но и экспертной и более практической поддержки.

Зато региональные игроки в Восточной Азии, такие как Китай и Южная Корея, пока с осторожностью рассматривают перспективу будущего премьерства Такаити, из-за ее тяготения к особой трактовке исторических событий и тех нарративов, что уже сформировались на сегодня в отношениях с соседями.

Но, как объясняет исследователь Такаши Хирано, отношения с Южной Кореей вряд ли будут в корне изменены, ведь несмотря на все исторические тонкости и взгляды Такаити, современная Япония имеет давнюю историю сотрудничества с этим государством, и фактически обе страны представляют один демократический лагерь.

Такаши Хирано Бывший дипломат, журналист "Укринформ", публицист Если же Такаити все-таки станет премьером, общий внешнеполитический курс страны, включая стратегический союз с США и сотрудничество с Австралией, Южной Кореей, Филиппинами и Индией, останется неизменным. Это не просто политика одного человека, а уже сформированный государственный курс, который поддерживает и партия, и бюрократический аппарат.

Зато ситуация в отношениях с Китаем остается более неопределенной, но прежде всего, из-за деятельности самого Пекина в регионе. Со стороны китайских коммунистов все чаще звучат угрозы силового присоединения острова Тайвань, что также прямо влияет и на ситуацию с безопасностью в самой Японии. Страна уже увеличила расходы на оборону до 2% от общего ВВП, и рассматривает варианты дальнейшего увеличения. Приход таких политиков как Санаэ Такаити к власти может только ускорит этот процесс.

Но проблема в том, что японское общество пока недостаточно осознает потенциальные угрозы для Японии со стороны Китая, говорит Хирано Такаши, поэтому пока не слишком активно поддерживает идею расширения оборонных расходов и радикальных армейских реформ.

Такаши Хирано Бывший дипломат, журналист "Укринформа", публицист Япония должна заранее готовиться к такому развитию событий, в том числе через повышение оборонных расходов. В то же время в японском обществе до сих пор доминируют пацифистские настроения, ведь многие считают, что главной задачей должна быть дипломатия, а не милитаризация. Но на самом деле уже давно доказано, что настоящее сдерживание возможно только тогда, когда страна имеет реальную оборонную способность. Часть общества все еще думает, что можно избежать войны благодаря "хорошей дипломатии", не усиливая армию. Это ошибочное представление. Если другая сторона имеет решительные намерения, только военная готовность может предотвратить конфликт.



Схема военных учений Китая вокруг территории острова Тайвань / The Japan Times

В то же время усиление милитаризации может восприниматься Китаем очень однозначно, ведь потенциальных угроз, кроме как со стороны Пекина, для Японии не просматривается. Экспансионистское стремление Китая силой изменить статус-кво для Тайваня так или иначе несет риски для Токио – будут японцы принимать прямое участие в защите острова или нет – банально из-за территориальной близости к потенциальной зоне конфликта.

Сейчас перед будущим премьер-министром Японии – будет это Санаэ Такаити или любой другой кандидат – кроме внутренних вызовов все равно будет стоять сложная задача по усилению обороноспособности собственной страны и сохранению тонкого баланса в отношениях с региональными государствами, чтобы одновременно усиливать собственную безопасность и избежать провокаций со стороны потенциальных противников. Вопрос лишь в том, удастся ли продать эту идею собственному электорату.