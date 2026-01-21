Переговоры снова были "позитивными": представители США и России встретились в Давосе
- В Давосе состоялись переговоры между представителями США и России, которые длились более двух часов.
- Россия заявила, что переговоры касались возможных путей мирного урегулирования войны.
Представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев провел переговоры с представителями Дональда Трампа на полях экономического форума в Давосе. Американская сторона вновь заявила о "позитивных переговорах" с членами команды Путина.
Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.
Смотрите также В Давосе стартовал Всемирный экономический форум: главные заявления
Что известно о встрече Дмитриева, Виткоффа и Кушнера в Давосе?
Во вторник, 20 января состоялись переговоры спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, зятя американского президента Джареда Кушнера и представителя Путина Кирилла Дмитриева. Они встретились в Доме США и общались там более двух часов. О чем они говорили – точно неизвестно, ведь журналистов там не было.
По словам Виткоффа, разговор с американской стороной был "очень позитивным". Дмитриев это подтвердил и намекнул, что Соединенные Штаты услышали позицию Кремля.
Все больше и больше людей осознают правильность позиции России,
– сказал представитель российского диктатора.
Дополнительных сообщений о переговорах не было ни у одной из сторон. Речь между ними должна была идти о мирном плане и завершении войны. В России отмечали, что переговоры их представителя с американской делегацией будут на тему "возможных путей мирного урегулирования войны".
Заметим! В 2026 году российская сторона впервые приехала на Экономический форум в Швейцарии за последние четыре года. Представителей страны-агрессора до этого не приглашали на событие, однако в этом году решение пересмотрели.
Всемирный экономический форум продлится до 23 января. В среду, 21 января, в Давос должен приехать и американский лидер Дональд Трамп.
Экономический форум в Давосе: последние новости
Президент Владимир Зеленский отказался ехать на форум в Давос, потому что там якобы нет четкой перспективы для важных переговоров. Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала рассказал, что такой жест сигнализирует: Украина не будет "для галочки", а только ради реальных результатов. Вероятно, для президента является приоритетным решение более важных текущих вызовов.
Ведущая 24 Канала рассказала, что на Всемирном экономическом форуме царит разочарование - ожидаемое соглашение о реконструкции Украины на 800 миллиардов долларов пока не появилось. Кулуары говорят о том, что фокус мероприятия сместился из-за геополитических споров.
В то же время европейские страны даже обсуждают новые блоки безопасности без США, но с Украиной.