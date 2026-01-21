Представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев провел переговоры с представителями Дональда Трампа на полях экономического форума в Давосе. Американская сторона вновь заявила о "позитивных переговорах" с членами команды Путина.

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

Что известно о встрече Дмитриева, Виткоффа и Кушнера в Давосе?

Во вторник, 20 января состоялись переговоры спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, зятя американского президента Джареда Кушнера и представителя Путина Кирилла Дмитриева. Они встретились в Доме США и общались там более двух часов. О чем они говорили – точно неизвестно, ведь журналистов там не было.

По словам Виткоффа, разговор с американской стороной был "очень позитивным". Дмитриев это подтвердил и намекнул, что Соединенные Штаты услышали позицию Кремля.

Все больше и больше людей осознают правильность позиции России,

– сказал представитель российского диктатора.

Дополнительных сообщений о переговорах не было ни у одной из сторон. Речь между ними должна была идти о мирном плане и завершении войны. В России отмечали, что переговоры их представителя с американской делегацией будут на тему "возможных путей мирного урегулирования войны".

Заметим! В 2026 году российская сторона впервые приехала на Экономический форум в Швейцарии за последние четыре года. Представителей страны-агрессора до этого не приглашали на событие, однако в этом году решение пересмотрели.

Всемирный экономический форум продлится до 23 января. В среду, 21 января, в Давос должен приехать и американский лидер Дональд Трамп.

