США сперва должны увидеть перемирие, Белый дом назвал условие возобновления сотрудничества с Россией
- США и Россия провели продуктивные переговоры, но для восстановления экономического партнерства Белый дом требует перемирия.
- Администрация Трампа считает, что экономическое партнерство может стимулировать Россию завершить войну в Украине.
Между спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и российской стороной состоялись продуктивные разговоры. США налаживают отношения с Кремлем.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
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Администрация США назвала условие для восстановления экономического партнерства
Как отметила Левитт, в прошлую пятницу, 11 апреля, состоялись "продуктивные разговоры" между Стивом Уиткоффом и Россией. Хотя Соединенные Штаты начали переговоры с представителями Кремля, но для восстановления экономического партнерства с Россией этого недостаточно. В Белом доме "сначала хотят увидеть перемирие".
Именно восстановление сотрудничества в экономике США считают стимулом для России завершить начатую ею войну. Кэролайн Левитт отметила, что Стив Уиткофф и президент Дональд Трамп верят, что Кремль на самом деле хочет прекращения боевых действий в Украине.
Для России существует стимул закончить эту войну, и, возможно, это может быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами. Но сначала мы должны увидеть прекращение огня, и президент и его посланник Уиткофф очень четко дали это понять россиянам,
– сказала пресс-секретарь.
В Кремле встречу Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина восприняли как восстановление "чрезвычайно полезных и эффективных" контактов. Переговоры с представителем Трампа дали возможность доведения информации друг для друга. Однако на данный момент речь не идет о личной встрече президентов. Работа по дальнейшему возможному сотрудничеству продолжается на уровне представителей стран.