Помогает России изготавливать "Орешник": какая страна заинтересована в продолжении войны против Украины

Россия была бы в значительно худшем положении, если бы не один из ее партнеров. Именно он помогает врагу держаться на плаву.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что Китай продолжает поддержать Россию в войне против Украины. По данным СМИ, именно они предоставили ключевое оборудование для производства той же ракеты "Орешник".

Почему Китай помогает России?

По словам Жмайло, вполне вероятно, что в ближайшее время начнутся санкции против китайских компаний, которые помогают России. Но вряд ли это остановит процесс. Очень быстро на их месте появятся новые компании.

Россия наладила канал поставки подсанкционных товаров через Китай. И тут уже стоит вводить санкции против самой КНР.

Именно благодаря Китаю Россия нарастила производство ракетного вооружения. Китайские специалисты помогают совершенствовать российское оружие, которое теперь летит точнее. Фактически Китай является основной причиной, почему продолжается агрессия против Украины,

– сказал Жмайло.

Китай заинтересован в том, чтобы война продолжалась как можно дольше. Истощенная Украина, Россия и страны Запада дают возможность КНР наращивать свой потенциал.

Как Китай помогает России?