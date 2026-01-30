Помогает России изготавливать "Орешник": какая страна заинтересована в продолжении войны против Украины
- Китай поддерживает Россию в войне против Украины, предоставляя ключевое оборудование для производства ракет, в частности "Орешник".
- Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил, почему Китай заинтересован в продолжении войны.
Россия была бы в значительно худшем положении, если бы не один из ее партнеров. Именно он помогает врагу держаться на плаву.
Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что Китай продолжает поддержать Россию в войне против Украины. По данным СМИ, именно они предоставили ключевое оборудование для производства той же ракеты "Орешник".
Почему Китай помогает России?
По словам Жмайло, вполне вероятно, что в ближайшее время начнутся санкции против китайских компаний, которые помогают России. Но вряд ли это остановит процесс. Очень быстро на их месте появятся новые компании.
Россия наладила канал поставки подсанкционных товаров через Китай. И тут уже стоит вводить санкции против самой КНР.
Именно благодаря Китаю Россия нарастила производство ракетного вооружения. Китайские специалисты помогают совершенствовать российское оружие, которое теперь летит точнее. Фактически Китай является основной причиной, почему продолжается агрессия против Украины,
– сказал Жмайло.
Китай заинтересован в том, чтобы война продолжалась как можно дольше. Истощенная Украина, Россия и страны Запада дают возможность КНР наращивать свой потенциал.
Как Китай помогает России?
- СМИ сообщают, что Китай предоставляет России оборудование для производства "Орешника" и других ракет, которыми враг продолжает атаковать Украину. При этом КНР цинично рассказывает, что придерживается нейтралитета.
- Поступает информация, что Китай предоставил врагу микрочипы и платы памяти на сумму в почти 5 миллиардов долларов. Также они уже экспортировали критически важные для авиации шариковые подшипники на 130 миллионов долларов.
- В Китае, конечно же, отвергают эту информацию. Там убеждают, что они никогда "не разжигают огонь и не пользуются ситуацией".