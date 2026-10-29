Это продолжалось годами: как Кремль взял Трампа "на крючок"

Россияне в течение длительного времени пытались установить контакт с Дональдом Трампом через его ближайшее бизнес-окружение и членов семьи. Фактически вся эта работа велась годами.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко. По его словам, Кремль отказался от прямой вербовки Трампа из-за его непредсказуемого характера и психологических особенностей. Вместо этого Москва сделала ставку на бизнес-интересы его семьи.

Как Кремль влияет на Трампа?

Как подчеркнул Жовтенко, западные СМИ уже сообщали о взломанном телефоне спецпредставителя Трампа Джареда Кушнера, где обнаружили три счета на миллиарды долларов. По крайней мере в одном из них зафиксировали совместные коммерческие операции с россиянами.

Российские спецслужбы действуют так, чтобы Трампу было максимально удобно. Деньги идут через зятя или сына, создавая иллюзию полной безопасности и семейной поддержки,

– подчеркнул Жовтенко.

Кроме того, стали известны факты о совместных поездках Трампа-младшего на охоту в Монголию с приближенным к Путину олигархом Умаром Кремлевым, а также о визитах Стива Виткоффа в Россию.

Россия пытается влиять на Трампа: смотрите видео 24 Канала

В будущем возобновление работы Сената и Палаты представителей может дать толчок к масштабным уголовным расследованиям. Демократы в первую очередь будут пытаться перерезать финансовые связи Трампа с Россией, что создаст основу для судебного преследования его окружения. Это может запустить и процесс импичмента Трампа.