Це тривало роками: як Кремль взяв Трампа "на гачок"

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко. За його словами, Кремль відмовився від прямого вербування Трампа через його непередбачуваний характер і психологічні особливості. Натомість Москва зробила ставку на бізнес-інтереси його родини.

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Як Кремль впливає на Трампа?

Як наголосив Жовтенко, західні медіа вже повідомляли про зламаний телефон спецпредставника Трампа Джареда Кушнера, де виявили три рахунки на мільярди доларів. Щонайменше в одному з них зафіксували спільні комерційні операції з росіянами.

Російські спецслужби роблять так, щоб Трампу було максимально зручно. Гроші йдуть через зятя чи сина, створюючи ілюзію повної безпеки та сімейної допомоги– підкреслив Жовтенко.

Крім того, стали відомі факти про спільні поїздки Трампа-молодшого на полювання до Монголії з наближеним до Путіна олігархом Умаром Кремльовим, а також про візити Стіва Віткоффа до Росії.

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Росія намагається впливати на Трампа: дивіться відео 24 Каналу

У майбутньому перезапуск Сенату та Палати представників може дати поштовх до масштабних кримінальних розслідувань. Демократи першочергово намагатимуться обрубати фінансові зв'язки Трампа з Росією, що створить підґрунтя для юридичного переслідування його оточення. Це може запустити й процес імпічменту Трампа.