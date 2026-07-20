Энди Бернем официально возглавил правительство Великобритании

На политической арене Великобритании произошли кардинальные изменения, определяющие новый курс развития страны. После длительных кулуарных переговоров кабинет власти получил нового руководителя.

Официальная передача власти состоялась 20 июля 2026 г. в Букингемском дворце, где монарх поручил Энди Бернему сформировать новое правительство. На Даунинг-стрит уже очерчивают первые шаги команды, которая пришла к рулю на фоне перемен внутри правящей партии и роста общественного запроса на обновление. Об этом сообщили в эфире Sky News.

Бернем стал новым премьером Великобритании

Как сообщает пресс-служба Даунинг-стрит, Бернем до этого долгое время возглавлял Большой Манчестер и завоевал репутацию политика, делающего ставку на социальные инициативы и расширение полномочий регионов.

В первом обращении к нации, цитируемом Reuters, новый глава правительства подчеркнул, что страна стоит перед экономическими изменениями. Он пообещал сосредоточиться на "более стабильной и ответственной политике", повышении качества государственных услуг и борьбе с кризисом стоимости жизни.

Среди первоочередных задач Бернем назвал назначение его правительства, особенно министра финансов.

Что известно о политическом фоне изменений?

Перестановки в Лондоне явились следствием внутрипартийной борьбы. В итоге это открыло путь к кадровым изменениям на Даунинг-стрит.

Ранее сообщалось о напряжении в британском парламенте, которое в конечном итоге привело к отставке предыдущего премьера Кира Стармера. Именно этот кризис и стал фоном для нынешнего переформатирования правительства.