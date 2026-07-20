Официальная передача власти состоялась 20 июля 2026 года в Букингемском дворце, где монарх поручил Энди Бернему сформировать новое правительство. На Даунинг-стрит уже намечают первые шаги команды, пришедшей к власти на фоне резких изменений внутри правящей партии и роста общественного спроса на обновление.

Как сообщает официальная пресс-служба Даунинг-стрит, Бернем до этого долгое время возглавлял Большой Манчестер и заработал репутацию политика, делающего ставку на социальные инициативы и расширение полномочий регионов. Именно этот опыт, по оценкам экспертов, и вывел его на общенациональный уровень.

В первом обращении к нации новый глава правительства подчеркнул, что страна стоит перед лицом больших экономических перемен. Он пообещал сосредоточиться на стабильности, благосостоянии семей и решении проблем, которые больше всего беспокоят британцев.

Мы стоим на пороге масштабных экономических преобразований, и наша главная обязанность – обеспечить стабильность и благосостояние для каждой британской семьи,

– Энди Бернем, премьер-министр Великобритании.

Среди первоочередных задач правительство называет реформу системы здравоохранения и урегулирование миграционных вопросов. Обе темы уже давно вызывают острые споры в парламенте, поэтому новому кабинету придется действовать быстро и без лишних пауз.

Что известно о политическом фоне перемен?

Перестановки в Лондоне стали следствием внутрипартийной борьбы, которая обострилась из-за разногласий по поводу бюджетной политики и финансирования региональных инфраструктурных проектов. В итоге это и открыло путь к кадровым изменениям на Даунинг-стрит.

Ранее на нашем сайте уже писали о напряженности в британском парламенте, которая в конечном итоге привела к отставке предыдущего премьера. Именно этот кризис и стал фоном для нынешней перестройки правительства.