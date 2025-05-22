Эрдоган заявил, что не планирует больше баллотироваться в президенты Турции
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не планирует баллотироваться в президенты и выступает за новую Конституцию.
- Эрдоган подчеркивает необходимость гражданской Конституции, поскольку действующая была принята после военного переворота в 1982 году и ограничивает два срока президентства.
- Эрдоган возглавляет Турцию более 20 лет, выиграв более 10 выборов с 2002 года, причем последний раз избран в 2023 году на пятилетний срок.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше баллотироваться в президенты не планирует. Впрочем, он выступает за изменения в Конституцию.
Он заявил, что Турции нужна новая Конституция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Anadolu.
Смотрите также Кто такие курды, почему не смогли создать собственное государство и победил ли их Эрдоган в Турции
Эрдоган больше не планирует баллотироваться в президенты
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что баллотироваться в президенты еще раз он не планирует.
"Мы хотим новую конституцию не для себя, а для нашей страны. Я не заинтересован в том, чтобы быть переизбранным или повторно баллотироваться на должность (президента – 24 Канал). Наша проблема заключается в том, как повысить репутацию нашей страны с помощью тех шагов, которые мы сделаем", – заявил он.
Впрочем, он выступил на изменение Конституции страны, поскольку действующую считает устаревшей.
Конституция Турции, которая была принята в 1982 году после военного переворота, запрещает управлять страной более двух сроков.
Турция больше не может идти в будущее с Конституцией, написанной путчистами и выдвинутой путчистами. Нам нужна Конституция, написанная гражданскими,
– подчеркнул турецкий президент.
Справка: Эрдоган возглавляет Турцию уже более 2 десятилетий. Он победил в более 10 выборах в Турции с 2002 года. Последний раз он был избран в 2023 году на пятилетний срок.
В 2017 году Турция стала президентской республикой в результате конституционного референдума. После этого Министерство юстиции страны приняло решение, что первый срок Эрдогана "не считается".