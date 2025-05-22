Він заявив, що Туреччині потрібна нова Конституція. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Anadolu.

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Ердоган більше не планує балотуватися у президенти

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що балотуватися у президенти ще раз він не планує.

"Ми хочемо нову конституцію не для себе, а для нашої країни. Я не зацікавлений в тому, щоб бути переобраним або повторно балотуватись на посаду (президента – 24 Канал). Наша проблема полягає в тому, як підвищити репутацію нашої країни за допомогою тих кроків, які ми зробимо", – заявив він.

Втім, він виступив на зміну Конституції країни, оскільки чинну вважає застарілою.

Конституція Туреччини, яка була прийнята у 1982 році після військового перевороту, забороняє керувати країною понад два терміни.

Туреччина більше не може йти в майбутнє з Конституцією, написаною путчистами й висунутою путчистами. Нам потрібна Конституція, написана цивільними,

– наголосив турецький президент.

Довідка: Ердоган очолює Туреччину вже понад 2 десятиліття. Він переміг у понад 10 виборах у Туреччині з 2002 року. Востаннє він був обраний у 2023 році на п'ятирічний термін.



У 2017 році Туреччина стала президентською республікою внаслідок конституційного референдуму. Після цього Міністерство юстиції країни ухвалило рішення, що перший термін Ердогана "не рахується".