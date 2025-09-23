Президент Турции Реджеп Эрдоган скептически оценил возможность окончания российско-украинской войны в ближайшее время, что он назвал плохой новостью.

Также он сомневается относительно возможности Европы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, сообщает 24 Канал.

Какие заявления сделал Эрдоган?

Турецкий президент в интервью для Fox News сообщил, что, по его мнению, Европа вряд ли долго будет предоставлять Украине экономическую помощь. Он заявил, что наше государство "не способно конкурировать с Россией" в этой сфере.

Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость,

– подчеркнул он.

Также, по его словам, НАТО стоит вдохновиться "турецкой моделью" в вопросе переговоров, которую Анкара использует как с российской, так и украинской сторонами. Он добавил, что продолжается работа по этому поводу.

Какой прогноз давал ранее?