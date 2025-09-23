Укр Рус
Геополітика Європа Ердоган вважає, що війна в Україні закінчиться не скоро, і що Європа не зможе допомагати вічно
23 вересня, 02:52
Ердоган вважає, що війна в Україні закінчиться не скоро, і що Європа не зможе допомагати вічно

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Ердоган висловив сумніви у швидкому завершенні війни в Україні та можливості Європи довгостроково підтримувати Україну.
  • Президент Туреччини вважає, що НАТО слід надихнутися "турецькою моделлю" переговорів з Росією та Україною.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган скептично оцінив можливість закінчення російсько-української війни найближчим часом, що він назвав поганою новиною.

Також він сумнівається стосовно можливості Європи підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, повідомляє 24 Канал.

Які заяви зробив Ердоган?

Турецький президент в інтерв'ю для Fox News повідомив, що, на його думку, Європа навряд чи довго надаватиме Україні економічну допомогу. Він заявив, що наша держава "не здатна конкурувати з Росією" у цій сфері.

Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже гарна новина, 
– наголосив він.

Також, за його словами, НАТО варто надихнутися "турецькою моделлю" у питанні переговорів, яку Анкара використовує як з російською, так і українською сторонами. Він додав, що триває робота стосовно цього.

Який прогноз давав раніше?

  • Раніше Ердоган обговорив шляхи припинення війни в Україні з російським диктатором Володимиром Путіним під час переговорів у Китаї. Він також провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським.

  • Після цього він повідомив журналістам, що обидва президенти не готові до зустрічі. Президент Туреччини наголошував, що Анкара виступає за "поступове підвищення рівня переговорів", щоб перетворити надії на результати.

  • Зазначимо, що він неодноразово наполягав, що будь-які переговори без України не принесуть сталого миру та підтверджував готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини.