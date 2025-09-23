Ердоган вважає, що війна в Україні закінчиться не скоро, і що Європа не зможе допомагати вічно
- Ердоган висловив сумніви у швидкому завершенні війни в Україні та можливості Європи довгостроково підтримувати Україну.
- Президент Туреччини вважає, що НАТО слід надихнутися "турецькою моделлю" переговорів з Росією та Україною.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган скептично оцінив можливість закінчення російсько-української війни найближчим часом, що він назвав поганою новиною.
Також він сумнівається стосовно можливості Європи підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, повідомляє 24 Канал.
Які заяви зробив Ердоган?
Турецький президент в інтерв'ю для Fox News повідомив, що, на його думку, Європа навряд чи довго надаватиме Україні економічну допомогу. Він заявив, що наша держава "не здатна конкурувати з Росією" у цій сфері.
Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже гарна новина,
– наголосив він.
Також, за його словами, НАТО варто надихнутися "турецькою моделлю" у питанні переговорів, яку Анкара використовує як з російською, так і українською сторонами. Він додав, що триває робота стосовно цього.
Який прогноз давав раніше?
Раніше Ердоган обговорив шляхи припинення війни в Україні з російським диктатором Володимиром Путіним під час переговорів у Китаї. Він також провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським.
Після цього він повідомив журналістам, що обидва президенти не готові до зустрічі. Президент Туреччини наголошував, що Анкара виступає за "поступове підвищення рівня переговорів", щоб перетворити надії на результати.
Зазначимо, що він неодноразово наполягав, що будь-які переговори без України не принесуть сталого миру та підтверджував готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини.