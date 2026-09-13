Это приводит к дефициту, – Трамп призвал Зеленского прекратить удары по топливной инфраструктуре России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен прекратить удары по объектам, связанным с производством дизельного горючего в России. По его словам, такие действия Украины влекут за собой дефицит.

Об этом американский президент заявил во время беседы с журналистами, сообщает Clash Report.

Что сказал Трамп об ударах Украины по топливной инфраструктуре России?

По словам американского лидера, Зеленский "должен сделать одну вещь" – прекратить уничтожение объектов, связанных с производством дизеля в России. Президент США утверждает, что украинские удары приводят к нехватке дизельного горючего на российском рынке.

Трамп также заявил, что этот дефицит не связан с ситуацией на Ближнем Востоке. По его мнению, причиной проблем со снабжением дизеля является именно то, что происходит в войне между Россией и Украиной.

Добавим, Украина использует удары по России для ослабления экономики оккупантов и военно-промышленного комплекса.

Последние атаки Украины по топливному сектору России

Напомним, в ночь на 13 сентября 2026 года Силы обороны Украины поразили сразу два российских нефтеперерабатывающих завода – "Славянский" в Славянске-на-Кубани Краснодарского края и "Танеко" в Нижнекамске Татарстана. На территории обоих предприятий зафиксировали возгорание.

Кроме того, в ночь на 10 сентября украинские военные нанесли серию ударов по военно-промышленной инфраструктуре России, в частности поразили нефтеперерабатывающий завод в Ямало-Ненецком автономном округе. В общей сложности зафиксировано восемь попаданий по объектам, работающим на российскую войну, среди них также был Морской торговый порт в Дагестане. Через этот порт, в частности, проходят военные поставки между Россией и Ираном, а рядом расположены нефтебаза и база Каспийской флотилии России.

Также Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" после атаки украинских дронов 6 сентября полностью остановил работу. Из-за повреждения двух основных установок первичной переработки нефти – CDU-6 и CDU-4 – ремонт предприятия может занять несколько недель, а еще одна установка CDU-3 находится на ремонте с весны.

Рязанский НПЗ является одним из важнейших поставщиков горючего для Москвы. В 2024 году он переработал 13,1 миллиона тонн нефти, или около 4,9% от общего объема переработки в России, и производит бензин, дизель и мазут.