Об этом написал президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
География ударов и пораженные объекты
Под прицельным ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Ямало-Ненецком регионе, а также Морской торговый порт в Дагестане, который является единственным глубоководным российским портом на Каспии, не замерзающим, работает круглый год и обслуживает как наливные, так и сухие грузы.
Кроме того, украинские силы провели атаки на стратегические цели в Московском, Воронежском, Астраханском и Брянском регионах.
Россия ежедневно продолжает свой террор против Украины. И ежедневно получает заслуженный ответ. Спасибо каждому воину, всем, кто обеспечивает нашу дальнобойность и меткость,
– написал Владимир Зеленский.
Последствия атак на Россию: смотрите видео
Напомним, что ранее украинские силы нанесли удар по военно-морской базе в Новороссийске. Это была месть за последние циничные обстрелы Украины.
В Новороссийске поражены:
- военно-морскую базу "Новороссийск" и объекты военной гавани;
- ряд кораблей Черноморского флота России, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр";
- объекты хранения мазута;
- инфраструктуру терминала "Шесхарис", которая используется для отгрузки нефти.