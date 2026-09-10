Про це написав президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.
Географія ударів та уражені об'єкти
Під прицільним ударом опинився нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому регіоні, а також Морський торговий порт у Дагестані, який є єдиним глибоководним російським портом на Каспії, який не замерзає, функціонує цілий рік і обслуговує як наливні, так і сухі вантажі.
Крім того, українські сили атакували стратегічні цілі у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.
Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь. Дякую кожному воїну, усім, хто забезпечує нашу далекобійність та влучність,
– написав Володимир Зеленський.
Наслідки атак на Росію: дивіться відео
Нагадаємо, що раніше українські сили уразили військово-морську базу у Новоросійську. Це була помста за останні цинічні обстріли України.
У Новоросійську уражено:
- військово-морську базу "Новоросійськ" та об'єкти військової гавані;
- низку кораблів Чорноморського флоту Росії, які є носіями крилатих ракет "Калібр";
- об'єкти зберігання мазуту;
- інфраструктуру термінала "Шесхаріс", яка використовується для відвантаження нафти.