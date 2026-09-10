Про це написав президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Географія ударів та уражені об'єкти

Під прицільним ударом опинився нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому регіоні, а також Морський торговий порт у Дагестані, який є єдиним глибоководним російським портом на Каспії, який не замерзає, функціонує цілий рік і обслуговує як наливні, так і сухі вантажі.

Крім того, українські сили атакували стратегічні цілі у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.

Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь. Дякую кожному воїну, усім, хто забезпечує нашу далекобійність та влучність,
– написав Володимир Зеленський.

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Наслідки атак на Росію: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше українські сили уразили військово-морську базу у Новоросійську. Це була помста за останні цинічні обстріли України.

У Новоросійську уражено:

  • військово-морську базу "Новоросійськ" та об'єкти військової гавані;
  • низку кораблів Чорноморського флоту Росії, які є носіями крилатих ракет "Калібр";
  • об'єкти зберігання мазуту;
  • інфраструктуру термінала "Шесхаріс", яка використовується для відвантаження нафти.