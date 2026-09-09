Володимир Зеленський підтвердив масштабний удар по Новоросійську Краснодарського краю Росії.
Що було уражено в Новоросійську?
Глава держави подякував військовим за влучність.
Дякую кожному, хто розвиває потенціал наших далекобійних санкцій, щоб російська війна все більше відчувалася там, звідки вона прийшла,
– підсумував Зеленський.
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За даними СБУ, у Новоросійську уражено:
- військово-морську базу "Новороссийск" та об'єкти військової гавані;
- низку кораблів Чорноморського флоту Росії, які є носіями крилатих ракет "Калібр";
- об'єкти зберігання мазуту;
- інфраструктуру термінала "Шесхаріс", яка використовується для відвантаження нафти. Його проєктна потужність становить близько 4 мільйонів тонн на рік.
На території військово-морської бази та мазутного термінала помічені пожежі. Також підтверджено вибухи в районах базування кораблів.
У компанії Fire Point уточнили, що удар по Новоросійську було завдано за допомогою безпілотників FP-1.
Там додали, що під удар потрапив і зерновий термінал КСК – там фіксується пожежа. Його проєктна потужність близько 2,5 мільйона тонн на рік.
Нагадаємо, що Новоросійськ є одним із ключових портових центрів Росії на Чорному морі. Тут базується значна частина Чорноморського флоту, а через місцеві термінали здійснюється експорт нафти, нафтопродуктів, зерна та інших вантажів.