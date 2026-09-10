Зокрема, під атакою була Махачкала у Дагестані, пишуть російські телеграм-канали.
Що відбувалося в Махачкалі
Місцеві одразу після півночі повідомляли про нічні вибухи, на ранок атака ще продовжувалася.
Вони бідкалися, що було страшно і не спали усю ніч.
На опублікованих відео видно, як російська "певео" намагалася відбитися.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Атака на Махачкалу: дивіться відео
Горить порт у Махачкалі: дивіться відео
Стверджується, що під прицілом безпілотників був Махачкалинський морський торговельний порт. Після атаки в районі причалів і портових споруд пролунало кілька потужних вибухів, зафіксовано пожежу та сильне задимлення.
Атака на Махачкалу: дивіться відео
Атака на Махачкалу: дивіться відео
Через загрозу атаки БпЛА росавіація ввела тимчасові обмеження на прийом і відправку повітряних суден у міжнародному аеропорту Махачкали.
Варто зазначити, що в Махачкалі функціонує єдиний глибоководний російський порт на Каспії, який не замерзає, функціонує цілий рік і обслуговує як наливні, так і сухі вантажі.
Атака на Махачкалу: дивіться відео
Нагадаємо, що у російському Сочі ввечері 9 вересня теж лунали вибухи. Місто опинилось під атакою безекіпажних катерів та БпЛА.
Поряд з портом спалахнула велика пожежа.