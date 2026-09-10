Зокрема, під атакою була Махачкала у Дагестані, пишуть російські телеграм-канали.

Що відбувалося в Махачкалі

Місцеві одразу після півночі повідомляли про нічні вибухи, на ранок атака ще продовжувалася.

Вони бідкалися, що було страшно і не спали усю ніч.

На опублікованих відео видно, як російська "певео" намагалася відбитися.

Атака на Махачкалу: дивіться відео

Горить порт у Махачкалі: дивіться відео

Стверджується, що під прицілом безпілотників був Махачкалинський морський торговельний порт. Після атаки в районі причалів і портових споруд пролунало кілька потужних вибухів, зафіксовано пожежу та сильне задимлення.

Атака на Махачкалу: дивіться відео

Атака на Махачкалу: дивіться відео

Через загрозу атаки БпЛА росавіація ввела тимчасові обмеження на прийом і відправку повітряних суден у міжнародному аеропорту Махачкали.

Варто зазначити, що в Махачкалі функціонує єдиний глибоководний російський порт на Каспії, який не замерзає, функціонує цілий рік і обслуговує як наливні, так і сухі вантажі.

Атака на Махачкалу: дивіться відео

Нагадаємо, що у російському Сочі ввечері 9 вересня теж лунали вибухи. Місто опинилось під атакою безекіпажних катерів та БпЛА.