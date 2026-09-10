В частности, подвергся атаке город Махачкала в Дагестане, сообщают российские телеграм-каналы.
Что происходило в Махачкале
Местные жители сразу после полуночи сообщали о ночных взрывах, утром атака еще продолжалась.
Они жаловались, что было страшно и не спали всю ночь.
На опубликованных видео видно, как российские силы безопасности пытались дать отпор.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Атака на Махачкалу: смотрите видео
Горит порт в Махачкале: смотрите видео
Утверждается, что под прицелом беспилотников оказался Махачкалинский морской торговый порт. После атаки в районе причалов и портовых сооружений раздалось несколько мощных взрывов, зафиксированы пожар и сильное задымление.
Атака на Махачкалу: смотрите видео
Атака на Махачкалу: смотрите видео
Из-за угрозы атаки БПЛА Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в международном аэропорту Махачкалы.
Стоит отметить, что в Махачкале находится единственный глубоководный российский порт на Каспии, который не замерзает, работает круглый год и обслуживает как наливные, так и сухие грузы.
Атака на Махачкалу: смотрите видео
Напомним, что в российском Сочи вечером 9 сентября также раздавались взрывы. Город подвергся атаке беспилотных катеров и БПЛА.
Рядом с портом вспыхнул большой пожар.