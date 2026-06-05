Новым премьер-министром Румынии стал уроженец Украины

Президент Румынии Никушор Дан назначил советника и депутата Европарламента Эуджена Томака, который родился в Украине, премьер-министром страны.

Об этом сообщает Digi24.

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Почему назначили Томака?

Никушор Дан назначил Эуджена Томака на должность премьер-министра Румынии почти через месяц после отставки Илие Боложана, который занимал соответствующую должность почти год, однако его правительство столкнулось с серьезными вызовами.

Я поручаю Эуджену Томаку сформировать правительство на должности премьер-министра. Это важный момент... В ходе этого процесса между партиями коалиции возникли напряжения, которые усилились, и, к сожалению, мы дошли до того, что для многих политиков партийные интересы становятся приоритетными,

– сказал президент.

По его мнению, из-за отсутствия взаимопонимания между политическими силами стране нужен премьер-министр, который не связан ни с одной парламентской партией и сможет управлять государством в соответствии с ожиданиями граждан.

"Я выбрал человека, независимого от партий, но такого, имеющего необходимый опыт для обсуждения с партиями, ббо для этого нужен консенсус и политический опыт. Я ожидаю такой же ответственности от политических партий", – говорит он.



Никушор Дан и Эуджен Томак в Президентском дворце в Бухаресте 4 июня 2026 года / AP, Vadim Ghirda

В свою очередь Еуджен Томак заявил, что будет предлагать парламенту Румынии техническое правительство из специалистов, а не политическое. Известно, что на формирование Кабинета министров и получения вотума доверия чиновник будет иметь 10 дней.

Что известно о новом премьере?

Хотя Томак не представляет ни одну из парламентских политических сил, однако он является депутатом Европарламента и возглавляет РМР (Партия народного духа). Его назначение может снизить напряжение между партиями правительственной коалиции.

По данным Digi24, Эуджен Томан родился 28 июня 1981 года в поселке Озерное, которое расположено в Измаильском районе Одесской области Украины. Сообщают, что он происходит из семьи бессарабских румын.

СМИ отмечает, что мужчина приехал в Румынию в начале 2000-х годов. Он является выпускником исторического факультета Бухарестского университета, а также имеет более 20 лет национального и европейского политического опыта.