Про це повідомляє Digi24.

Дивіться також У порту Констанци вибухнув дрон: Міноборони Румунії заявляє, що він український

Чому призначили Томака?

Нікушор Дан призначив Еуджена Томака на посаду прем'єр-міністра Румунії майже через місяць після відставки Іліє Боложана, який обіймав відповідну посаду майже рік, проте його уряд зіткнувся з серйозними викликами.

Я доручаю Еуджену Томаку сформувати уряд на посаді прем’єр-міністра. Це важливий момент... У ході цього процесу між партіями коаліції виникли напруження, які посилилися, і, на жаль, ми дійшли до того, що для багатьох політиків партійні інтереси стають пріоритетними,

– сказав президент.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

На його думку, через відсутність порозуміння між політичними силами країні потрібен прем'єр-міністр, який не пов'язаний із жодною парламентською партією та зможе керувати державою відповідно до очікувань громадян.

"Я обрав людину, незалежну від партій, але таку, що має необхідний досвід для обговорення з партіями, ббо для цього потрібен консенсус і політичний досвід. Я очікую такої ж відповідальності від політичних партій", – каже він.



Нікушор Дан та Еуджен Томак у Президентському палаці у Бухаресті 4 червня 2026 року / AP, Vadim Ghirda

Своєю чергою Еуджен Томак заявив, що пропонуватиме парламенту Румунії технічний уряд із фахівців, а не політичний. Відомо, що на формування Кабінету міністрів та отримання вотуму довіри високопосадовець матиме 10 днів.

Що відомо про нового прем'єра?

Хоча Томак не представляє жодну з парламентських політичних сил, проте він є депутатом Європарламенту та очолює РМР (Партія народного духу). Його призначення може знизити напругу між партіями урядової коаліції.

За даними Digi24, Еуджен Томан народився 28 червня 1981 року у селищі Озерне, яке розташоване в Ізмаїльському районі Одеської області України. Повідомляють, що він походить з родини бессарабських румунів.

ЗМІ зазначає, що чоловік приїхав до Румунії на початку 2000-х років. Він є випускником історичного факультету Бухарестського університету, а також має понад 20 років національного та європейського політичного досвіду.