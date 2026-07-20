Президентом Венгрии может стать легендарная шахматистка Юдит Полгар

Премьер-министр Петер Мадьяр предложил легендарную шахматистку Юдит Полгар на пост следующего президента Венгрии. По его словам, стране нужен глава государства, "которым будет гордиться каждый венгр".

В посте в Facebook Мадьяр сообщил, что в понедельник встретится с Полгар, чтобы спросить, готова ли она занимать пост президента до принятия в Венгрии новой Конституции. Об этом сообщает Bloomberg.

Кто может стать новым президентом Венгрии?

Президентство – это не профессия и не работа, а высшая форма служения обществу,

– написал Мадьяр в Facebook.

По его словам, Полгар способна представлять всех венгров и способствовать укреплению "единства и мира".

Он также подчеркнул, что авторитет шахматистки основан не на политических связях или приверженности определенным силам, а на ее исключительном таланте, трудолюбии, необычайной настойчивости и честности.

Сама шахматистка пока публично не отреагировала на предложение Мадяра.

49-летняя Юдит Полгар считается величайшей шахматисткой в истории. Она возглавляла женский мировой рейтинг на протяжении 26 лет подряд и в 15-летнем возрасте стала самым молодым гроссмейстером в истории.

В 2026 году на Netflix вышел документальный фильм "Queen of Chess", рассказывающий ее историю – историю девушки, мечтавшей покорить мужской мир международных шахмат.

Ожидается, что парламент, в котором партия Мадяра "Тиса" имеет конституционное большинство в две трети голосов, изберет нового президента до национального праздника Венгрии, который отмечается 20 августа.

Напомним, 18 июля президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал конституционную поправку, которая досрочно прекратила его президентские полномочия. Таким образом Мадьяр реализовал одно из своих ключевых предвыборных обещаний – отстранить от должностей высокопоставленных чиновников, назначенных за 16 лет правления бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

К слову, временным исполняющим обязанности президента станет председатель Национального собрания Венгрии Агнеш Форстхоффер.