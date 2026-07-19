О своем решении политик объявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. Отметим, что оно фактически отстраняет главу государства от должности уже в ближайшие дни.

Как объяснил свое решение Тамаш Шуйок?

По его словам, на протяжении всей жизни он руководствовался уважением к закону. А принятие конституционной поправки стало для страны "судьбоносным национальным вопросом", выходящим за рамки личных или политических интересов.

Шуйок добавил, что у президента в подобной ситуации есть только два варианта: выполнить свой конституционный долг и подписать закон или отказаться от подписи, что, по его убеждению, означало бы нарушение закона.

В соответствии с действующим Основным законом я не имею возможности использовать конституционные инструменты против этой поправки, которая нарушает конституционные принципы, но была принята Государственным собранием в рамках законной процедуры как органом, наделенным конституционной властью,

– отметил политик.

Также он подчеркнул, что исполняет свой долг, предусмотренный Основным законом, после тщательного взвешивания юридических возможностей и совести.

"Моя подпись является окончательным подтверждением моих обязанностей как президента республики и моего полного уважения к институту президента республики при любых обстоятельствах", – подытожил венгерский президент.

Добавим, что Шуйок утвердил 17-ю поправку. Его полномочия прекратятся на следующий день после того, как подписанный закон будет опубликован в официальном вестнике Magyar Közlöny.

Кто теперь возглавит Венгрию?

На решение Шуйока уже отреагировал венгерский премьер Петер Мадьяр. Он заявил, что с 20 июля обязанности главы государства временно будет исполнять председатель парламента Агнеш Форстгоффер.

Затем в течение 30 дней депутаты должны избрать нового президента. Выдвинуть кандидата самостоятельно могут только фракции "Тиса" и "Фидес" – необходимо не менее 40 голосов депутатов.

Мадьяр намекнул, что в будущем Венгрия может перейти к прямым всенародным выборам президента после принятия новой Конституции.

Справка! Тамаш Шуйок был избран президентом в 2024 году. Это произошло после отставки Каталин Новак из-за громкого скандала. Шуйок должен был оставаться на этом посту до марта 2029 года.

Что этому предшествовало?

Вышеуказанные поправки к Конституции парламент Венгрии одобрил 13 июля. Они ограничивают полномочия президента и срок полномочий депутатов – не более 12 лет, укрепляют судебную систему и общественный контроль, вводят 70-летний возрастной порог для судей Конституционного суда и возможность отзыва председателей Курии и Национального судебного управления по инициативе судей.

Петер Мадьяр еще во время предвыборной кампании обещал отстранить назначенных "Фидесом" чиновников в случае получения конституционного большинства. После победы его партия "Тиса" реализовала это посредством прямой нормы в поправке.