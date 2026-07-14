Об этом сообщает Telex.
Какое решение принял парламент Венгрии?
Парламент Венгрии 139 голосами "за" и 6 "против" принял поправки к Основному закону (Конституции), которые премьер-министр Петер Мадьяр представил три недели назад.
Фракции партии "Фидес" Виктора Орбана и Христианско-демократической народной партии бойкотировали заседание и голосование. В то же время Гергей Гуяш, глава фракции "Фидес", в знак протеста подал в отставку с занимаемой должности. Депутаты ультраправой партии "Наша Родина" также проголосовали против.
Если президент Тамаш Шуйок подпишет поправки к Конституции, его полномочия, а также полномочия четырех судей Конституционного суда будут досрочно прекращены.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Кроме того, на следующих парламентских выборах не смогут баллотироваться лица, которые уже были депутатами не менее 12 лет.
Если же Шуйок откажется подписать поправки к Конституции, он сможет воспользоваться одним из двух механизмов вето. В случае применения политического вето документ будет возвращен в парламент на повторное рассмотрение. Если депутаты вновь поддержат его, президент будет обязан подписать закон.
Другой вариант – обратиться в Конституционный суд. Однако такое вето возможно только в том случае, если глава государства считает, что при внесении изменений в Основной закон была нарушена установленная процедура.
Во время выступления в парламенте Петер Мадьяр заявил, что было бы предательством венгерской нации не изменить действующую Конституцию, поскольку, по его словам, она является "основополагающим документом системы Cosa Nostra, созданной Фидесом и KDNP". По словам премьера, на выборах 12 апреля партия "Тиса" одержала победу именно для демонтажа этой системы.
В свою очередь, в "Фидес" назвали принятые изменения "концом конституционной демократии и началом авторитаризма в Венгрии". В прошлый четверг сторонники партии также провели акцию протеста у президентского дворца Шандора "в защиту верховенства права".
Стоит отметить, что призыв Виктора Орбана к протесту против попытки Петера Мадяра отстранить президента страны не получил широкой поддержки среди населения. На митинге собралось около 1000 протестующих