Южная Корея и США сократили военные учения после заявления Трампа: что произошло

Южная Корея и США сократили масштаб своих ежегодных совместных учений. Они начались в начале этой недели.

Изменения коснулись также запланированных полевых учений. Об этом сообщили в среду, 19 августа, южнокорейские военные, пишет Yonhap.

Что известно о учениях США и Южной Кореи

Союзники договорились сократить учения Ulchi Freedom Shield (UFS) до пятницы, 21 августа.

Они продлятся почти вдвое меньше, ведь должны были пройти с 17 по 27 августа.

Полевые учения, составляющие основную часть маневров, также будут в определенной степени сокращены. Между двумя вооруженными силами продолжаются обсуждения детальных планов,

– пишет издание.

Напомним, что это заявление прозвучало после того, как Трамп в своих социальных сетях призвал к "существенному" сокращению совместных военных учений Южной Кореи и США, ссылаясь на финансовую нагрузку и свои хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Также президент США планирует уже этой осенью встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.