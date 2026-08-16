Военные КНДР пересекли границу: Южная Корея в ответ открыла предупредительный огонь

Группа военнослужащих КНДР пересекла сухопутную границу между двумя Кореями. В ответ южнокорейские военные открыли предупредительный огонь.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи.

Что известно об эскалации на Корейском полуострове?

По словам источника, несколько военных КНДР пересекли военную демаркационную линию на восточном участке фронта. Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь. После этого северокорейские военные вернулись на свою территорию

Это первый случай в этом году, когда Южная Корея открыла предупредительный огонь после того, как военные КНДР пересекли границу. Ранее в этом году таких случаев не фиксировалось.

Вероятно, северокорейские военные патрулировали территорию, когда пересекли демаркационную линию. Она проходит через демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи и оставшуюся после Корейской войны 1950 – 1953 годов.

Согласно правилам применения силы, если военные КНДР приближаются к демаркационной линии, южнокорейская сторона сначала передает предупреждение через громкоговорители. Если они пересекают границу, военные открывают предупредительный огонь.

В последние годы случаи кратковременного пересечения демаркационной линии военными КНДР фиксировались неоднократно.

Северная Корея усиливает укрепления на своей стороне границы после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын в конце 2023 года назвал отношения между двумя Кореями отношениями между "двумя враждебными государствами". В прошлом году военные КНДР 17 раз нарушали демаркационную линию.

К слову, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал КНДР возобновить переговоры и официально завершить войну между двумя странами.

Сеул также готов обсудить снижение напряженности на границе и сдерживание ядерной программы Пхеньяна. Ли предложил создать систему безопасности, которая помогла бы предотвращать военные инциденты в демилитаризованной зоне.

В то же время Северная Корея пока не отреагировала на предложение. Ранее Пхеньян отвергал инициативы Сеула по возобновлению диалога.