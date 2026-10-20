Южная Корея отзывает часть сотрудников посольства из Украины

Южная Корея выведет часть сотрудников своего посольства из Украины на фоне дипломатического спора по поводу двух северокорейских военнопленных. В Сеуле недовольны разглашением информации об их перемещении.

Об этом 20 октября сообщило Министерство иностранных дел Южной Кореи, пишет Yonhap.

Что известно о решении Южной Кореи?

Решение было принято на фоне неурегулированного дипломатического конфликта между Сеулом и Киевом. Южнокорейская сторона заявляет, что Украина до сих пор не предприняла конструктивных шагов для урегулирования спора относительно публичного раскрытия информации о перемещении военнопленных.

В то же время в Сеуле подчеркивают, что частичное сокращение дипломатического присутствия не означает прекращения контактов с Украиной. Необходимые дипломатические контакты будет поддерживать поверенный в делах, а весь консульский персонал останется в стране, чтобы оказывать помощь гражданам Южной Кореи.

Ранее в этом месяце Сеул уже отозвал своего посла в Украине Пак Ки-чана. Это произошло после того, как южнокорейская сторона выразила недовольство публичным разглашением президентом Украины Владимиром Зеленским информации о перемещении двух северокорейских военнопленных в Южную Корею.

Что известно о споре вокруг военнопленных?

Двух военнослужащих из Северной Кореи украинские силы взяли в плен в январе 2025 года во время боевых действий на стороне России в Курской области. По информации южнокорейских источников, в середине сентября 2026 года они прибыли в Южную Корею.

Сеул требует от Украины официальных объяснений и извинений за разглашение информации о перемещении пленных. Также южнокорейская сторона хочет получить заявление от Офиса Президента Украины, которое опровергало бы наличие договоренности о конфиденциальности этого вопроса.

Несмотря на дипломатическую напряженность, Южная Корея заявляет о намерении сохранить необходимые каналы связи с Украиной. В то же время сокращение персонала связывают и с рисками для безопасности, вызванными постоянными угрозами российских авиаударов.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что Украина остается в готовая к возобновлению конструктивного диалога с Сеулом. В частности, украинское внешнеполитическое ведомство пригласило посла Республики Корея, чтобы изложить позицию Киева и найти пути урегулирования ситуации.