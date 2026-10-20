Про це 20 жовтня повідомило Міністерство закордонних справ Південної Кореї, пише Yonhap.

Що відомо про рішення Південної Кореї?

Рішення ухвалили на тлі неврегульованого дипломатичного конфлікту між Сеулом і Києвом. Південнокорейська сторона заявляє, що Україна досі не зробила позитивних кроків для розв'язання суперечки щодо публічного розкриття інформації про переміщення військовополонених.

Водночас у Сеулі наголошують, що часткове скорочення дипломатичної присутності не означає припинення контактів з Україною. Необхідні дипломатичні комунікації продовжуватиме повірений у справах, а весь консульський персонал залишиться в країні, щоб допомагати громадянам Південної Кореї.

Раніше цього місяця Сеул уже відкликав свого посла в Україні Пак Кі-чана. Це сталося після того, як південнокорейська сторона висловила невдоволення публічним розголошенням президентом України Володимиром Зеленським інформації про переміщення двох північнокорейських військовополонених до Південної Кореї.

Що відомо про суперечку щодо військовополонених?

Двох військових із Північної Кореї українські сили захопили в полон у січні 2025 року під час бойових дій на боці Росії в Курській області. За інформацією південнокорейських джерел, у середині вересня 2026 року вони прибули до Південної Кореї.

Сеул вимагає від України офіційних пояснень і вибачень через розголошення інформації про переміщення полонених. Також південнокорейська сторона хоче отримати заяву від Офісу Президента України, яка заперечувала б наявність домовленості про конфіденційність цього питання.

Попри дипломатичну напруженість, Південна Корея заявляє про намір зберегти необхідні канали зв'язку з Україною. Водночас скорочення персоналу пов'язують і з безпековими ризиками, спричиненими постійними загрозами російських повітряних ударів.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України заявляли, що Україна залишається відкритою до відновлення конструктивного діалогу із Сеулом. Зокрема, українське зовнішньополітичне відомство запросило посла Республіки Корея, щоб представити позицію Києва та знайти шляхи врегулювання ситуації.