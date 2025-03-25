Покажут слабость перед Китаем: на какой шаг в отношении России не могут пойти США

В Белом доме подтвердили, что Соединенные Штаты помогут россиянам восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений. Однако есть шаг, к которому в Белом доме не готовы.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 Канала отметил, что США не пойдут на снятие санкций против Россиии по одной причине. Прежде всего это станет показателем слабости перед Китаем.

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Почему США не пойдут на этот шаг

"Если Америка пойдет на полное снятие санкций, которые были введены против России еще до нынешней администрации, Китай воспримет это как сигнал вседозволенности. Это будет означать, что можно проигрывать войну, атаковать мирные города, пытаться продвигаться вперед, считать американцев врагами, а потом все равно получить снятие санкций и возможность договориться с Трампом", – сказал Александр Краев.

Важно! На сайте Белого дома опубликовали заявление. В нем говорится о результатах президентских обсуждений между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским во время двусторонних технических переговоров с украинской делегацией, которые состоялись 23 – 25 марта в Эр-Рияде. Американские представители помогут россиянам восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Он добавил, что для Китая это будет четкий сигнал: все, что они сделают по Тайваню, Филиппин, Вьетнама, Парасельских островов или Южнокитайского моря, даже по Японии, в конце концов можно будет "замять". Достаточно будет перетерпеть несколько лет под санкциями – и, условно говоря, следующий "Трамп" их потом отменит.