Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 Каналу зазначив, що США не підуть на зняття санкцій проти Росії з однієї причини. Передусім це стане показником слабкості перед Китаєм.

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Чому США не підуть на цей крок

"Якщо Америка піде на повне зняття санкцій, які були введені проти Росії ще до нинішньої адміністрації, Китай сприйме це як сигнал вседозволеності. Це означатиме, що можна програвати війну, атакувати мирні міста, намагатися просуватися вперед, вважати американців ворогами, а потім усе одно отримати зняття санкцій і можливість домовитися з Трампом", – сказав Олександр Краєв.

Важливо! На сайті Білого дому опублікували заяву. У ній йдеться про результати президентських обговорень між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським під час двосторонніх технічних переговорів з українською делегацією, які відбулися 23 – 25 березня в Ер-Ріяді. Американські представники допоможуть росіянам відновити доступ до світового ринку для експорту сільгосппродукції та добрив.

Він додав, що для Китаю це буде чіткий сигнал: усе, що вони зроблять щодо Тайваню, Філіппін, В'єтнаму, Парасельських островів чи Південнокитайського моря, навіть щодо Японії, зрештою можна буде "зам'яти". Достатньо буде перетерпіти кілька років під санкціями – і, умовно кажучи, наступний "Трамп" їх потім скасує.