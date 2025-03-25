Результати перемовин з США для Росії

Зокрема Сполучені Штати та Україна домовилися забезпечити безпечну навігацію, пише 24 Канал з посиланням на сайт Білого дому.

Мова йде про те, щоб виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. Зокрема російські ЗМІ повідомляють, що США та Росії домовилися забезпечити безпечне судноплавство та виключити застосування сили в Чорному морі.

Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України.

В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист,

– написав він.

Ба більше, американські представники допоможуть відновити росіянам доступ до світового ринку. Це робитиметься для експорту сільськогосподарської продукції та добрив.

До того ж США та Росія вирішили розробити заходи відповідно до домовленості Трампа і Путіна щодо відмови від ударів по енергетичних об'єктах Росії та України. На сайті Білого дому зазначили, що Сполучені Штати та Україна домовилися розробити заходи для реалізації угоди між президентом Трампом і президентом Зеленським про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України.

Про що ще йдеться у заяві

У заяві також написано, що Сполучені Штати та Україна погодилися, що США залишаються відданими допомозі в обміні військовополоненими, звільненні цивільних ув’язнених та поверненні примусово вивезених українських дітей, йдеться на сайті Білого дому.

Крім того, Вашингтон та Київ вітають участь третіх країн у підтримці виконання енергетичних і морських домовленостей, а ще продовжуватимуть працювати над досягненням міцного і тривалого миру.

Сполучені Штати знову наголосили обом сторонам на імперативній вимозі президента Дональда Трампа припинити вбивства з обох сторін конфлікту між Росією та Україною як необхідний крок до досягнення стійкого мирного врегулювання.

Важливо! З цією метою США продовжать сприяти переговорам між сторонами для досягнення мирної угоди відповідно до домовленостей, досягнутих в Ер-Ріяді.