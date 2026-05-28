Слова руководительницы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы выезде посольства США из Киева стали следствием недоразумения. Ситуацию в ЕС оперативно уточнили и отметили, что представители европейских стран не планируют покидать столицу Украины.

Об этом во время брифинга в Брюсселе сказала представительница Еврокомиссии Анита Гиппер, передает 24 Канал.

Как в ЕС прокомментировали слова Каи Каллас?

Гиппер прокомментировала ситуацию вокруг заявления Каи Каллас о закрытии американского посольства в Украине. Она подчеркнула, что ЕС решительно осуждает российские угрозы в адрес Украины и дипломатических миссий и заверила, что Евросоюз не планирует сворачивать работу своего представительства или покидать Киев.

Это было недоразумение, которое в то время было разъяснено, как вы могли убедиться из моего сообщения,

– отметила Гиппер.

Что этому предшествовало?

Ранее Кая Каллас в своем заявлении сообщила, якобы посольство США прекращает свою работу в Киеве из-за российских угроз атаковать столицу.