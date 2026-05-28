Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Евросоюза.

Смотрите также ЕС потребует от России ограничения вооруженных сил, - Каллас

Как исправили заявление Каи Каллас?

Уже в обновленной версии заявления Каллас оставили только информацию о том, что европейские посольства продолжают работать в Киеве, тогда как упоминания о США из текста удалили.

Также, вчера мы услышали из Украины, что все посольства остались*, поэтому это также требует от этих посольств смелости, но так, все европейцы остались*. (*Обновлено с исправлением относительно дипломатического присутствия в Киеве),

– говорится теперь в заявлении.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить



Новое заявление ЕС / Скриншот

Что этому предшествовало?

Напомним, несколько ранее 28 мая Кая Каллас распространила информацию о якобы прекращении работы американского посольства в Киеве.

В то же время в украинском МИД такую информацию опровергли, мол, посольство США не покидает Киев несмотря на угрозы российских ударов. Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий в комментарии журналистам опроверг слова Каллас и отметил, что информация о выезде посольства США из Киева не соответствует действительности.

Тогда как советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин рассказал, что американские дипломаты выезжали из Киева в ночь на воскресенье, 25 мая.

Также такую информацию дипломата опровергло и непосредственно посольство США, подчеркнув, что дипучреждение будет продолжать работать.