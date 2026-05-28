Про це інформує 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Євросоюзу.

Як виправили заяву Каї Каллас?

Вже в оновленій версії заяви Каллас залишили лише інформацію про те, що європейські посольства продовжують працювати у Києві, тоді як згадки про США із тексту видалили.

Також, вчора ми почули з України, що всі посольства залишилися*, тож це також вимагає від цих посольств сміливості, але так, усі європейці залишилися*. (*Оновлено з виправленням щодо дипломатичної присутності в Києві),

– йдеться тепер у заяві.

Нова заява ЄС / Скриншот

Що цьому передувало?

Нагадаємо, дещо раніше 28 травня Кая Каллас поширила інформацію про нібито припинення роботи американського посольства в Києві.

Водночас в українському МЗС таку інформацію спростували, мовляв, посольство США не залишає Київ попри погрози російських ударів. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у коментарі журналістам заперечив слова Каллас і наголосив, що інформація про виїзд посольства США з Києва не відповідає дійсності.

Тоді як радник президента з комунікацій Дмитро Литвин розповів, що американські дипломати виїжджали з Києва у ніч на неділю, 25 травня.

Також таку інформацію дипломатки спростувало і безпосередньо посольство США, наголосивши, що дипустанова продовжуватиме працювати.