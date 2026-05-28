Тому новини про те, що Угорщина веде переговори щодо майбутніх поставок газу з румунського чорноморського проєкту Neptun Deep, – це значно більше, ніж просто комерційна історія. Це сигнал про структурні зміни в енергетичній архітектурі Центральної Європи. Але зміна очільника уряду в Угорщині з Віктора Орбана на Петера Мадяра дає надію на альтернативний варіант. Про це пише Максим Гардус.

Зміна угорського уряду відкриває можливості для диверсифікації, адже нова влада зацікавлена в поліпшенні відносин з ЄС. Причому, суто з прагматичних міркувань: Угорщині потрібні трансферти. А Єврокомісія прийняла план Repower EU з повної відмови від імпорту російського палива.

Ось перші результати: 22 травня угорське видання Index повідомило, що Будапешт розглядає румунський газ як одну з ключових альтернатив російським поставкам після 2027 року. І хоча угорські чиновники публічно уникають формулювань про "відмову від російського газу", сам факт таких переговорів демонструє: навіть найближчі партнери Кремля починають готуватися до світу після "Газпрому".

Чому Neptun Deep настільки важливий

Neptun Deep – найбільший новий газовий проєкт Європейського Союзу за останні роки. Родовище розташоване в румунському секторі Чорного моря приблизно за 160 кілометрів від узбережжя. Проєкт розробляють румунська державна компанія Romgaz та австрійська OMV Petrom, дочірня структура OMV.

Запаси оцінюються приблизно у 100 мільярдів кубометрів газу. Для порівняння: це більше, ніж річне споживання газу всією Центральною Європою. Після запуску видобутку у 2027 році Румунія може: подвоїти власний видобуток, стати одним з найбільшим виробником газу в ЄС та перетворитися на нетто-експортера газу.

І це справді змінює правила гри. Адже до цього моменту Центральна Європа мала лише кілька реальних варіантів:

російський трубопровідний газ;

дорожчий СПГ через термінали Адріатики або Північного моря;

обмежені обсяги норвезького газу.

А Neptun Deep – це перший великий регіональний ресурс, фізично близький до ринків Угорщини, Словаччини, Австрії та навіть Південної Німеччини.

Що румунський газ змінює для Будапешта і Бухареста

Особливо важливою ця історія є для Угорщини. Країна споживає близько 9 мільярдів кубометрів газу на рік, і значна частина цього обсягу досі надходить із Росії через TurkStream та довгострокові контракти з "Газпромом".

Саме тому слова міністра закордонних справ Угорщини прозвучали дуже показово. У коментарі Reuters він заявив: "Це нове газове родовище стане єдиним новим джерелом газу в регіоні, яке може реально сприяти енергетичній диверсифікації".

Фактично це публічне визнання того, що нових великих джерел трубопровідного газу в регіоні майже не існує, а Румунія стає критично важливою для майбутнього енергетичного балансу Центральної Європи.

Між компаніями вже тривають переговори. Вони завершаться угодою, яка стане прогресом для обох країн. Йдеться передусім про угорські MVM та MOL Group, а також румунські Romgaz і OMV Petrom.

Тут ключове – не лише політика, а й географія. На відміну від LNG-поставок, румунський газ не потребує складної морської логістики, не залежить від глобальних цін на LNG і не вимагає будівництва нових терміналів. Газ може надходити через уже існуючі трубопровідні інтерконектори між Румунією та Угорщиною. Для Будапешта це насамперед прагматичне економічне рішення.

Для Бухареста Neptun Deep – це не просто енергетичний проєкт. Це шанс перейти з периферії ЄС у центр європейської енергетичної політики. Генеральна директорка OMV Petrom Крістіна Верчере прямо сказала Reuters: "Це дає Румунії значно важливішу роль у Європейському Союзі".

І це дуже точне формулювання. Раніше Румунія майже не розглядалася як ключовий енергетичний гравець Європи. Тепер ситуація змінюється: Бухарест отримує потенційно найбільший новий газовий ресурс ЄС, стає важливим постачальником для Центральної Європи та перетворюється на елемент енергетичної безпеки всього Євросоюзу.

Крістіна Верчере також наголосила: "Коли Європа має доступ до власного природного газу, ми повинні його розвивати і забезпечити його вихід на ринок".

У цьому формулюванні – вся нинішня логіка європейської енергетичної політики: не російський імпорт, а власні або регіональні ресурси.

Реальна можливість виходу з-під російської залежності

Для Росії Neptun Deep небезпечний не лише економічно, а й політично. Протягом десятиліть Кремль утримував вплив у Центральній Європі саме через трубопровідний газ, довгострокові контракти та аргумент про "дешевий російський газ". Саме Угорщина та Словаччина були ключовими прикладами цієї моделі залежності.

Тепер виникає принципово інша ситуація. Альтернатива стає фізично доступною, розташована всередині ЄС, контролюється європейськими компаніями й не залежить від російської інфраструктури.

Інтерес до румунського газу проявляють не лише Угорщина, а й Словаччина та Німеччина. Тобто мовиться не про локальний румунський проєкт, а про формування нової енергетичної осі Центральної Європи. І це, можливо, найважливіший момент усієї історії.

Після 2022 року Європа навчилася жити без більшої частини російського газу. Але Центральна Європа залишалася найскладнішим регіоном через історичну залежність від російських трубопроводів. Neptun Deep може стати першим реалістичним сценарієм виходу з цієї залежності.

Водночас говорити про швидкий розрив із російським газом поки зарано. TurkStream продовжує працювати, контракти з "Газпромом" залишаються чинними, а російський газ усе ще займає значну частку угорського ринку.

Крім того, видобуток у Neptun Deep стартує лише у 2027 році, проєкт потребує завершення інфраструктури, а регіональні інтерконектори мають бути розширені. Тому йдеться не про миттєву відмову від Росії, а про поступовий структурний розворот. Але навіть цей розворот уже має величезне геополітичне значення.

Головний міф російської енергетичної політики десятиліттями звучав так: без російського газу Центральна Європа не зможе функціонувати. Neptun Deep – перший масштабний проєкт, який реально ставить цей аргумент під сумнів.