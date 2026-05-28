Непорозуміння: в ЄС прокоментували слова Каллас про евакуацію посольства США з Києва

Про це під час брифінгу у Брюсселі сказала представниця Єврокомісії Аніта Гіппер, передає 24 Канал.
Як в ЄС прокоментували слова Каї Каллас?
Гіппер прокоментувала ситуацію навколо заяви Каї Каллас щодо закриття американського посольства в Україні. Вона підкреслила, що ЄС рішуче засуджує російські погрози на адресу України та дипломатичних місій і запевнила, що Євросоюз не планує згортати роботу свого представництва чи залишати Київ.
Це було непорозуміння, яке на той час було роз'яснене, як ви могли переконатися з мого допису,
– зазначила Гіппер.
Що цьому передувало?
Раніше Кая Каллас у своїй заяві повідомила, нібито посольство США припиняє свою роботу в Києві через російські погрози атакувати столицю.
Згодом таку інформацію дипломатки спростувало безпосередньо посольство США, наголосивши, що дипустанова продовжуватиме працювати.
В українському МЗС також наголосили, що інформація про виїзд посольства США з Києва не відповідає дійсності.
Після цього із сайту Євросоюзу прибрали згадки про американську дипломатичну присутність в столиці України, залишивши лише інформацію про те, що європейські посольства продовжують працювати у Києві.