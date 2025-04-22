ЕС никогда не признает Крым российским, – Каллас

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас выступила против признания аннексии Крыма. По ее словам, в таком случае Россия четко получит то, чего хочет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Каллас агентству AFP.

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В ЕС отреагировали на предложения по Крыму

Кая Каллас заявила, что со стороны США было бы ошибкой рассматривать признание Крыма российской территорией в рамках любого потенциального "мирного соглашения".

Тогда Россия четко получит то, чего хочет,

– объяснила дипломат.

Она подчеркнула, что Евросоюз в свою очередь никогда не признает полуостров, незаконно аннексированный Москвой в 2014 году, российским.

Крым – это Украина. Для тех, кто оккупирован, много значит, что другие не признают его российским,

– добавила Каллас.

Кая Каллас подчеркнула, что ЕС не должен смягчать никаких санкций против Москвы, пока Россия не докажет, что придерживается условий любого окончательного мирного соглашения.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что украинские и европейские чиновники, которые встретятся в Лондоне в среду, 23 апреля, столкнутся с предложением США признать аннексированный Крым Россией и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.

Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма, поскольку это противоречит Конституции и суверенитету государства.