Трамп просто должен сделать: какой действенный способ есть против Путина
- США могут усилить давление на Россию, присоединившись к последнему пакету санкций ЕС.
- Китай остается единственным потенциальным финансовым донором для России, что может угрожать новыми санкциями со стороны США.
- Санкции ежегодно забирают у России около 2% ВВП, подавляя ее экономику и уменьшая ресурсы, доступные Владимиру Путину.
Присоединение США к последнему пакету санкций ЕС стало бы ощутимым ударом по российской экономике. Ведь любые ограничения уменьшают ресурсы, доступные Кремлю.
Инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире 24 Канала отметил, что США могли бы усилить давление на Россию, если бы присоединились к последнему пакету санкций ЕС. Это нанесло бы дополнительный удар по теневому флоту и сократило объемы российской нефти. Также Россия подверглась бы новым ограничениям для своих финансовых институтов.
США не вводят санкций уже 9 месяцев
Он добавил, что с начала каденции Дональда Трампа, уже почти 9 месяцев, новых санкций со стороны американцев не было введено. Такое поведение США дает сигналы российской экономике и их партнерам, что все будет хорошо.
Эти сигналы очень опасны, и надо, чтобы они пошли в обратном направлении, чтобы дать сигнал, что все будет плохо, будем давить. Поэтому любые американские санкции будут уместны просто как сигнал,
– сказал Сергей Фурса.
Он добавил, что любые санкции против России имеют эффект. По подсчетам самих россиян, ограничения ежегодно забирают у них около 2% ВВП. Так, санкции не разрушат Россию, но они подавляют ее экономику и уменьшают ресурсы, доступные Владимиру Путину.
Кто может стать финансовым донором Москвы?
"Вопрос в том, что война – это очень дорого. И вопрос в том, где россияне найдут деньги на финансирование войны. Китай – единственный источник денег, доступный для России. Пока что напрямую Китай никогда не кредитовал Россию. А здесь речь идет о десятках миллиардов на самом деле", – сказал Фурса.
Он отметил, что правительство разрешило китайским банкам покупать облигации для российских компаний. Якобы это является одним из достижений недавней встречи в Китае между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. По его словам, если это действительно произойдет – это станет первым тревожным звоночком и фактически открытием ящика Пандоры.
Если говорим об американских санкциях, было бы уместно, чтобы Трамп сделал невозможным это путем угроз в сторону любого китайского банка, который купит такие российские облигации. Они могут не бояться Трампа, но ни один юридический китайский субъект не захочет попадать под американские санкции,
– сказал Фурса.
Он добавил, что на уровне бизнеса никто не хочет иметь дел с американскими санкциями – неважно, идет ли речь об индийской, или о китайской компании.
О санкциях со стороны США против России
Дональд Трамп неоднократно угрожал России санкциями, если Владимир Путин не пойдет на переговоры. Впрочем, до сих пор существенных сдвигов в этом вопросе со стороны США так и не произошло, несмотря на то, что Путин не сел за стол переговоров.
Единственные санкции, что были введены, – это санкции против тех стран, которые покупают российскую нефть. Трамп вдвое повысил тарифы на Индию – до 50% – из-за ее дальнейших закупок российской нефти.
Сейчас ЕС готовит новый пакет санкций против России. Европа надеется на поддержку подобных санкций и со стороны США. Партнеры Украины надеются, что такие действия заставят прекратить войну против Украины.