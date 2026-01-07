Как США захватывали танкеры теневого флота России: кадры операций

США провели операцию по захвату танкера "Маринера", принадлежащего теневому флоту России. В российском МИДе жалуются, что это "ненормально".

Между тем в сети опубликовали кадры, как проходил захват танкера, передает 24 Канал.

Как прошел захват российского танкера?

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что "блокада санкционной венесуэльской нефти остается в силе – в любой точке мира".

Таким образом он подтвердил захват судна российского теневого флота.

Отмечается, что российский танкер резко изменил курс и сейчас направляется в Великобританию.