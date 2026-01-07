Тим часом у мережі опублікували кадри, як проходило захоплення танкерів, передає 24 Канал.
Дивіться також На танкері "Марінера" перебувають росіяни: у МЗС вимагають повернути їх на батьківщину
Як пройшло захоплення російських танкерів?
Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що "блокада санкційної венесуельської нафти залишається чинною – у будь-якій точці світу".
Таким чином він підтвердив захоплення судна російського тіньового флоту в Атлантичному океані.
Зазначається, що російський танкер Marinera різко змінив курс і наразі прямує до Великої Британії. Перед захопленням він змінював прапор та намагався втекти.
Згодом південне командування американської армії заявило про захоплення ще одного російського танкера – Sophia. Це сталося у водах Карибського моря.
Захоплення танкера Sophia: дивіться відео