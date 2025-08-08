Лидеры поссорились: эксперт-международник назвал главные проблемы Европы для противостояния России
- Европа активно помогает Украине, но ей не хватает политического лидерства из-за конфликтов между лидерами, в частности, такими как Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Джорджия Мелони.
- Фридрих Мерц активно поддерживает Украину, но его усилий недостаточно для решения всех геополитических проблем.
- Максим Несвитайлов считает, что объединение лидеров не произошло, но есть надежда на влияние президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, хотя ее полномочия ограничены.
Европа очень мощно помогает Украине. Однако им не хватает политического лидерства. Они не могли создать формат объединения, а каждый в отдельности не имеет достаточно влияния.
В частности, из-за того, что некоторые лидеры поссорились между собой. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.
"Не смогли создать объединение"
Максим Несвитайлов поделился, что надеялся на объединение премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Однако этого не произошло.
Объединиться вокруг кого-то, создать формат объединения они не смогли. Я возлагал некоторые надежды на триумвират Стармер – Макрон – Мерц, что они смогут объединиться в этот союз и начать делать что-то вместе. Но Стармер с Макроном поссорились. Макрон поссорился с Джорджией Мелони,
– сказал он.
По словам эксперта-международника, Мерц делает для Украины колоссальную работу. Но его одного не хватает и на Германию, и на помощь Украине, и на геополитический уровень.
Однако есть большие надежды на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. С ней говорят и президент США Дональд Трамп, и Китай. У нее есть влияние и авторитет. С другой стороны, у нее мало реальных полномочий для того, чтобы быстро реализовывать решения.