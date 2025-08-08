В частности, из-за того, что некоторые лидеры поссорились между собой. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

"Не смогли создать объединение"

Максим Несвитайлов поделился, что надеялся на объединение премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Однако этого не произошло.

Объединиться вокруг кого-то, создать формат объединения они не смогли. Я возлагал некоторые надежды на триумвират Стармер – Макрон – Мерц, что они смогут объединиться в этот союз и начать делать что-то вместе. Но Стармер с Макроном поссорились. Макрон поссорился с Джорджией Мелони,

– сказал он.

По словам эксперта-международника, Мерц делает для Украины колоссальную работу. Но его одного не хватает и на Германию, и на помощь Украине, и на геополитический уровень.

Однако есть большие надежды на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. С ней говорят и президент США Дональд Трамп, и Китай. У нее есть влияние и авторитет. С другой стороны, у нее мало реальных полномочий для того, чтобы быстро реализовывать решения.