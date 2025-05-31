Лучше жесткая любовь, чем ее отсутствие, – Каллас ответила Гегсету насчет критики ЕС

Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас ответила на критику Европы со стороны главы Пентагона Пита Гегсета. По ее мнению, между Европой и Соединенными Штатами все же есть "любовь".

Такое заявление чиновница сделала в субботу, 31 мая, на оборонном форуме в Сингапуре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что еще заявила Каллас об отношениях между Европой и США

На Сингапурской конференции Гегсет сказал, что США подталкивают союзников в Европе "к большей ответственности за собственную безопасность", а именно к инвестированию в свою оборону.

Глава Пентагона заявил, что благодаря президенту США Дональду Трампу они "активизируются". А также назвал Польшу и страны Балтии "образцовыми союзниками".

В то же время Каллас, указывая на разногласия внутри Европы относительно военных расходов, отметила, что некоторые среди европейцев уже давно осознали необходимость инвестирования в оборону. Она отметила, что Европейский Союз изменил направление деятельности и переосмыслил собственную парадигму как мирный проект, подкрепленный жесткой обороной.

Это все же любовь, поэтому лучше жесткая любовь, чем ее отсутствие,

– добавила вице-президент Европейской комиссии, комментируя отношения между Европой и США.

Напомним, что ранее министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Штаты больше не могут быть единственным гарантом европейской безопасности. Он призвал Европу взять на себя ответственность за собственную оборону и стать лидером в этой сфере.