Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Пита Гегсета во время выступления перед студентами Военного колледжа армии США.

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Почему США не могут гарантировать безопасность Европе

По словам Гегсета, Соединенные Штаты Америки больше не могут быть единственным гарантом европейской безопасности.

Время Соединенных Штатов, здесь, в Пенсильвании, в нашей прекрасной стране, прошло. Время, когда они были единственным гарантом европейской безопасности, прошло. Это уже давно прошло,

– заявил Хегсет.

Глава Минобороны США отметил, что Европе нужно взять на себя военную ответственность и стать лидером.

Напомним, что Европа уже работает над планом по постепенному взятию на себя большей ответственности за оборону континента вместо США. Однако этот процесс рассчитан на ближайшие 5 – 10 лет.