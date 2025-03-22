Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Financial Times.

К теме Союзникам стоит готовиться к НАТО без США, – экс-глава Штаба стратегического планирования Альянса

Как Европа готовится перенять полномочия США в НАТО

Издание отмечает, что речь идет о предложении администрации президента США Дональда Трампа о передаче обязанностей обороны континента европейским государствам в течение следующих 5 – 10 лет.

В газете отметили, что подобные обсуждения являются попыткой избежать хаоса в случае одностороннего выхода США из НАТО. Это стало предметом опасений из-за неоднократных угроз Трампа ослабить или выйти из трансатлантического альянса, который защищал Европу почти восемь десятилетий.

По словам четырех собеседников, Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы являются среди государств, участвующих в этих неформальных, но структурированных обсуждениях.

Их цель – разработать план передачи финансового и военного бремени европейским столицам и представить его США перед ежегодным саммитом лидеров НАТО в Гааге в июне 2025 года.

Предложение европейских стран к США будет содержать четкие обязательства по увеличению оборонных расходов и наращиванию военного потенциала, чтобы убедить Дональда Трампа согласиться на постепенную передачу полномочий по защите Европе. Это позволило бы Соединенным Штатам больше сосредоточиться на Азии.

Кроме ядерного сдерживания, которое обеспечивает защиту Европы с участием нескольких европейских военно-воздушных сил, вооруженных американским ядерным оружием, США предоставляют военные возможности, которых не имеют континентальные союзники, управляют авиационными, морскими и военными базами, а также удерживают в Европе 80 тысяч военнослужащих.

По оценкам чиновников, для достижения уровня, который позволит заменить большинство военных возможностей США (за исключением ядерного сдерживания), понадобится от 5 до 10 лет усиленных расходов.

Увеличение расходов – это единственная возможная стратегия: распределение бремени и уменьшение зависимости от США. Мы начали эти переговоры, но задача настолько масштабная, что многие чувствуют себя перегруженными,

– сказал один из чиновников изданию.

Несмотря на то, что американские дипломаты уверяют коллег из Европы, что Трамп остается преданным членству в НАТО и 5 статье о коллективной обороне, во многих европейских столицах опасаются, что Белый дом может быстро сократить размещение войск или техники или уменьшить участие в совместных задачах НАТО.

"Вам нужно договориться с американцами, и неясно, захотят ли они это сделать. Можете ли вы вообще доверять им, что они его придерживаются?" – отметил еще один собеседник.

Собеседники отметили, что постоянные и регулярные дискуссии между Францией и Британией по созданию "коалиции желающих" служат индикатором направления движения.

На вопрос о значении европейской опоры в НАТО и ее возможности один из чиновников отметил, что этот процесс уже идет: Великобритания и Франция берут на себя инициативу по силам заверения для Украины без участия США.